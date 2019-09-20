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Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 20 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 20 сентября 2019 года советует: в этот день вам, как никогда, пригодятся быстрая реакция на происходящие события и умение решать проблемы задолго до того, как они появятся.

Еще немного, и все в вашей жизни начнет меняться к лучшему, вы сможете наконец-то твердо встать на ноги, не опасаясь конкурентов и завистников.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Овнов

Личная жизнь и работа скучать вам не дадут. О планах на этот день можете забыть, им не суждено сбыться по ряду независящих от вас обстоятельств.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Тельцов

Если сейчас на работе что-то не ладится, не стоит расстраиваться. Наверняка черная полоса скоро закончится, нужно спокойно переждать этот период.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Близнецов

Сегодня вы преуспеете в любом начатом деле. Есть смысл посвятить его учебе и приобретению новых навыков. Для вашей карьеры они лишними не будут.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Раков

Сегодня вы будете пребывать под пристальным наблюдением руководства, так что постарайтесь не упасть в грязь лицом и не допускать ошибок.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Львов

Рискуйте, это вам как минимум не повредит, а может, даже и выгоду принесет. Однако ставить на кон вам следует лишь то, чем вы владеете.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Дев

Предоставьте клиентам такие условия, чтобы они были просто не в состоянии отказаться от ваших услуг. В чем-то уступив, вы выиграете гораздо больше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Весов

В этот день вам, как никогда, пригодятся быстрая реакция на происходящие события и умение решать проблемы задолго до того, как они появятся.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Скорпионов

Звезды не рекомендуют вам торопиться с принятием важных решений. Проанализируйте ситуацию, и желательно не один раз, а потом думайте как быть.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Стрельцов

Еще немного, и все в вашей жизни начнет меняться к лучшему, вы сможете наконец-то твердо встать на ноги, не опасаясь конкурентов и завистников.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Козерогов

Даже если вы уверены в том, что указания шефа неудачны, придется их выполнять, иначе последствия для вашей карьеры могут оказаться печальными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Водолеев

Составьте план действий на ближайшую рабочую неделю. Без четкого распорядка справиться со всеми трудовыми обязанностями будет нелегко.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019 года, для Рыб

Не самый удачный день для риска. Вы можете потерять все, если тщательно не продумаете каждый свой шаг. Будьте начеку и действуйте осторожно.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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