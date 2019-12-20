Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Подробный прогноз астролога на 2020 год для каждого знака зодиака во всех сферах жизни

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака Фото: Depositphotos

Узнайте гороскоп на 2020 год для своего знака зодиака во всех главных и значимых сферах жизни от астролога Любови Шехматовой.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Овен

Овен Фото: Сегодня

Определитесь, в чем ваше призвание, где вы состоялись как творческая личность, а где исчерпали свой профессиональный ресурс. Внутренняя готовность станет спусковым рычагом для перемен, активизировав нужные ситуации. Сейчас освобождается пространство для нового, которое уже стоит на пороге.

Благословенные покровители появятся, вам подставят плечо случайные знаменитые фигуры, высокие чины, или воспылают помощью былые благодетели, поэтому карьерный рост, процветание бизнеса, привилегии на работе – не мираж, а реальность. "Намучились" в прошлом под игом начальства сполна, теперь ждите заслуженное воздаяние.

Высокая вероятность возврата к прошлой деятельности, или в связи с реорганизациями улучшение на старой работе. Менять работу, не боясь наступить на те же грабли, можно после 14 сентября.

На протяжении года бремя профессиональной и семейной ответственности станет легче – опыт приобретен, ошибки учтены, есть надежда, что воспитательное "закручивание гаек" шефом пошло на пользу.

Укрепляйте домашнюю цитадель, высшая судьбоносная задача – стать атлантом семейного благополучия (закладывается цикл на 18,5 лет). Гармонизируйте вертикаль "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена". Все, что связано с домом, недвижимостью, родственниками, арендой жилья, постарайтесь решить, ибо после мая от этого груза проблем придется освободиться и направить потенциал в другое русло.

Это – контакты, знакомства, налаживание связей любого рода, особенно с братьями, сестрами, соседями, тетями, дядями, одноклассниками. Самообразование, шлифовка деловых навыков. Если кто-то понравился, интересен – это ваш человек, и в дальнейшем отношения принесут большую пользу. Главное – душевное родство. Меняйте обстановку, проявляйте любознательность, всем интересуйтесь, удачные шансы блуждают не за тридевять земель, а рядом.

Личные взгляды, убеждения предстоит водрузить на пьедестал, там истина. И не удивительно, вы превратитесь в больших умниц, поэтому танцевать под дудку чужих наставлений глупо и нет смысла.

В общем, эрудированным дружелюбным Овнам, стремящимся познать мир во всем его разнообразии, жить станет лучше, веселее, ибо их будет вести само провидение. Декабрь, июль, октябрь – кризисные месяцы. Укротите агрессию (ломать – не строить), трансформируя огромный потенциал в мирное русло.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Телец

Телец Фото: Сегодня

Будьте коммуникабельны, активно перемещайтесь в пространстве, открываясь всему новому, что встречается на пути. Жизнь прекрасна и многогранна, с радостью открывает объятья любопытным непоседливым Тельцам, жаждущим познать все, быть в курсе разнообразных новостей – от соседских сплетен до событий мирового масштаба .

Недалекие поездки, знакомства, задушевные общения с людьми должны сочетаться с чем-то новым, вы должны интенсивно черпать чужой опыт, учиться практическим навыкам на ходу, регулярно заниматься самообразованием, проявлять изобретательность, тонко и трепетно воспринимать окружающий мир. К счастью все, что нужно для полноценного бытия, находится не в далеких краях, а рядом, берите и пользуйтесь! Такой фон сохраняется до 6 мая.

Потом приоритеты меняются, на первое место выходит потребность в финансовой независимости. Главное не лениться, материальный стимул есть, а работа найдется. Трудитесь в той сфере, где вы компетентны, идите в ногу со временем, осваивая прогрессивные технологии. В первую очередь нужно обрести твердую материальную почву под ногами, чтобы не жить за чужой счет, а наоборот финансировать других. Удовлетворять собственные капризы и дарить другим подарки. И вы здесь преуспеете! Впрочем, творческий потенциал тоже возрастет, поэтому с чистой совестью можете отдать предпочтение любимым занятиям или работе, которая не отнимает, а умножает энергию.

Если есть долг по кредиту, заняли деньги, образовавшуюся прореху следует срочно закрыть, ведь это воронка для утечки энергии. Накопившиеся не выплаченные долги (моральные тоже) также подсознательно будут отбирать силы. На чужое судьба накладывает запрет, учитесь жить на собственные ресурсы, тогда обретете силу и уверенность, жизненный аккумулятор не сядет.

О "дай" забудьте, если вам что-то пожалеют, проигнорируют просьбу, не обижайтесь, то на благо, чтобы перевоспитать в себе эгоиста в альтруиста. Золотое правило: рассчитывай на себя и не требуй ничего нагло от других, что тебе заслуженно причитается – судьба вернет непременно! В Мироздании все справедливо.

С июля рискуете стать заложником тайной вражды, неприязни, накопленных обид. Носить такой камень за пазухой опасно – в итоге сдетонируете взрыв с разрушительным финалом. Или тот негатив трансформируется в болезнь.

В личной жизни все замечательно, но при условии, что спутник вписывается в идеал. Развлекаться с кем попало противопоказано – разбазарите драгоценный дар Небес, который нынче дан вам для аккумуляции счастья.

Путешествуйте, судьба снимает табу (с мая) на далекие поездки, туристические экскурсии, религиозное паломничество. Очень полезно окунуться в ауру чужой культуры, посетить места силы, именно вдали от родных мест зафонтанирует источник жизненного вдохновения.

Риска, экстрима избегайте: тот, кто сломя голову (без трезвого расчета) бросается на амбразуру чрезвычайных ситуаций, не выиграет, а проиграет. Безумная храбрость Тельцам нынче запрещена. Законсервированный скрытый страх лучше не трогать. Пусть спит. С февраля по октябрь полоса искушений – будьте открытыми, доброжелательными, избегайте тайных интриг, авантюр, не таите в себе зла.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Близнецы

Близнецы Фото: Сегодня

Личные желания священны. Нельзя отказывать себе даже в мелких прихотях. Любая блажь ради удовольствия одобряется. Но за собственный счет. Держите руку на финансовом пульсе и помните: вы добытчик, кормилец и кредитор для окружающих. До 6 мая нужно расплатиться с долгами, создать прочную платформу для жизни и четко определиться с источниками прибыли, от которых зависит материальное будущее.

Исключите любые риски, ваша задача—четко контролировать все свои энерго- и материальные ресурсы. Тратьте их разумно, а излишки откладывайте для реализации дальнейших планов, важных покупок. Взаймы не берите, должникам (это кармические кредиторы) не досаждайте, то, что вам заслуженно предназначено (морально, материально, энергетически), придет даже с другой стороны. Экономность окружающих, граничащая с крохоборством, не должна вас раздражать.

С мая маршрут судьбы кардинально меняется, стартует новый этап испытаний в партнерстве, отношения "я – ты", переходят на высший виток эволюции (закладывая базу на 18,5 лет). Вам предстоит кардинально изменить себя, обрести прочный духовный стержень, научиться принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Залог правильного выбора – это избавление от любых зависимостей (психологической, эмоциональной, материальной, сексуальной).

Расчищайте поле от исчерпавших себя убеждений, принципов, оставив только те, которые станут путеводной звездой, соответствуя духу времени. К счастью с апреля по июль романтическое обаяние возрастет, пленить чарами окружающих будет легко, что станет золотым козырем на ниве делового сотрудничества и укрепления интимных уз.

Многим предстоит поменять коней на переправе, гоните прочь страх одиночества, вы личность сильная духом, самодостаточная! Если слишком боитесь потерять того, к кому "прикипели", расставание почти неизбежно. Ну а если готовы отправиться в автономное плавание, о чудо(!) вам обязательно пошлется надежный спутник. Очаровательным и независимым Близнецам, зажигающим энтузиазмом, открыты все дороги. А тем, кто "растворился" в суженом, следует срочно менять тактику, брать бразды правления в свои руки. Иначе развод на протяжении полутора лет неизбежен.

Впрочем, если в брачном союзе есть потенциал для роста, там вы не деградируете, в итоге удачно пройдете кризисную полосу и останетесь вместе. Но последнее слово за вами. Одиноким фикс идея выйти замуж или жениться любой ценой – пагубна. Пытаясь активней это сделать, вы идете против течения.

Любые события (с мая) несут печать предопределенности, мотивированы кармически. Июнь, сентябрь, декабрь "продемонстрирует", насколько вы отклонились от судьбоносного "азимута" и скорректирует ошибки. С февраля по октябрь с друзьями общих дел нельзя затевать.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Рак

Рак Фото: Сегодня

Каждый человек—это уникальное неповторимое Божье создание, в чем придется убедиться на собственной жизни. Поиск себя, персонального пути развития продолжается (до мая). За прошлый год в процессе предначертанных событий вы проделали огромную работу и сейчас четко определились, какое мировоззрение есть родным, а какие стандарты навязаны обществом, партнерами, близкими, и от них следует отказаться. Не жалейте о сожженных мостах, они – тоже толчок к прогрессу.

Да, вы сам себе хозяин, уважаемый и авторитетный, блестяще себя позиционируете в социуме, отличный профессионал, умеете делать правильный выбор и нести за это ответственность. Что и следовало доказать. Необходимо определиться, с кем готовы быть рядом, а с кем разойтись и почему. Возможно, отношения исчерпали себя, не цепляйтесь за то, что себя отжило – это тормоз на пути к совершенству.

Другой вариант: если партнер отдаляется или далеко уезжает – это не трагедия. Значит, вы его "приватизировали" и сделали подкаблучником. Но свято место пусто не бывает, вакансия заполнится нужным любимым человеком. С мая ключевая задача меняется. Разбираться в себе придется на более глубинном уровне, затрагивая скрытые слои подсознания, чтобы избавиться от "скелетов в шкафу" (скрытая вражда, обиды). Они вскроются, чтобы навсегда исчезнуть из вашего мира.

Усердно очищайте тело и душу от греховных шлаков, посещайте храмы, сакральные места силы, приобщайтесь к святыням, подавайте милостыню нуждающимся. И не смейте взваливать на себя чужие обязательства! Если работа тяготит, не способствует творческой самореализации, имеете полное право от нее отказаться. Тех, кто проигнорирует – ждет деградация, болезни.

Полезно не пахать, как лошадь, а бездельничать, сократить трудовые нагрузки, побыть отшельником, культивировать альтруизм, заниматься любимым творческим делом. Уделять меньше внимания мирским делам, регулярно заниматься психологической релаксацией. Учитесь кайфовать наедине с собой!

Все тайное для вас станет явным, интуитивный "нюх" отличный, поэтому "взять след", вывести на чистую воду мошенников, обманщиков, откопать нужную информацию труда не составит. Процветание ждет тех, кто трудится в секретных фирмах, закрытых учреждениях, детективов, сыщиков, криминалистов, безвозмездно помогает нуждающимся, проявляя милосердие. И не смейте выставлять плату за свою помощь и услуги!

В деловых и брачных союзах наконец-то лед разногласий тронется и воцарится гармония. Вчерашние враги превратятся в надежных союзников. Проявляйте бдительность, если вас провоцируют на должностные злоупотребления – это от лукавого (с февраля по октябрь). Январь, июль – месяцы предопределенных кризисных событий, разрыва кармических уз.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Лев

Лев Фото: Сегодня

Пик феноменальной популярности, сладкой окрыленности позади. Вы получили максимальный заряд позитивных ощущений за прошлый год. С воодушевлением творили, страстно влюблялись, весело развлекались. Главное не растранжирить наполненную чашу счастья на самовозвеличивание – искореняйте комплексы, модернизируйте свой внутренний мир, занимайтесь меценатством.

До мая вы сами себе опора, духовный наставник, целитель-психолог. Предстоит сделать ревизию ценностей, избавиться от "хвостов" исчерпавших себя контактов, отношений. Выявить и признать собственные пороки, комплексы и непременно от них освободиться. Скрытая греховная сторона натуры "расцветет" во всей красе, но это не повод для депрессии, самобичевания – тайное становится явным, чтобы навсегда уйти из вашей жизни.

На трудовом фронте перезагрузка предначертана Свыше. Если ярмо полномочий опостылело, вас от него освободят. Радуйтесь, то на благо, ведь больше сил освободится для любимых дел, духовного развития (в итоге здоровье улучшится), поскольку ваши недуги имеют психосоматические корни.

Безработицы не стоит бояться, такие труженики-профессионалы в большой цене у работодателей! Только идите в ногу с прогрессом, дух технологических инноваций – самый надежный союзник в профессиональной сфере!

С мая придется полностью распахнуть сердце и окончательно выйти в мир, поделиться накопленной мудростью, обрести единомышленников, заняться общественной работой. Наконец-то у вас появятся настоящие друзья, с которыми будет происходить равноценный обмен энергиями, эмоциями, впечатлениями, взглядами, и где в итоге воцарится полная гармония мировоззрения. Это замечательно, вы снова будете на одной волне с коллективом, став его бесценным "винтиком" с пользой для себя.

С 13 мая по 25 июня ждите возврата старых любовных связей. Былые поклонники (поклонницы) снова воспылают страстью, чтобы вернуть чувственный долг… и уйти навсегда. Искать романтических приключений, скакать в гречку за вожделенными переживаниями не нужно – это путь регресса, ведь у вас все это уже было. Вспомните! Высшая ипостась любви – это верная дружба, стремитесь создавать отношения с человеком, чье мировосприятие созвучно вашему.

Процветание ждет Львов, умеющих по- настоящему дружить как с мужчинами, так и с женщинами. Тогда будете любимы и желанны.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Дева

Дева Фото: Сегодня

Вокруг красивый цветник ярких интересных людей, единомышленников, теснее общайтесь с ними, просите помощи, совета, ведь у вас общая дорога к цели. Обменивайтесь опытом, энергией, идеями, осваивайте премудрости прогрессивных технологий, занимайтесь политикой – именно работа в коллективе есть судьбоносной, способствуя успеху. "Инвентаризации" подлежат прежние убеждения, экспериментируйте, ломайте устаревшие стереотипы мышления, современный социум требует абсолютно новых взглядов (до мая).

Для налаживания личной жизни ориентируйтесь на духовную сторону общения. Вас сроднят общие взгляды, интересы, жизненные позиции. А вот романтический аспект не слишком значим, накал страстей опасен. С партнером максимально сблизят общие дела. Проверку на прочность удачно пройдут истинные доверительные отношения.

С мая начинается штурм карьерных высот, закладывая фундамент на 18,5 лет. Не следует зацикливаться на домашних проблемах, сконцентрируйтесь на профессиональной сфере, бизнесе, реализации творческой миссии. Впрочем, то, что предназначено для полноценного развития, само найдет вас. Работа превратится в праздник, тонизируя романтический дух, способствуя служебным "лямурам", которые помогут с должностным ростом.

Вертикаль "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена" подвергнется судьбоносной модернизации. Декабрь расставит все на свои места, с болезненными кардинальными переменами.

С финансами сложно – вы зависимы от чужих денежных источников. И даже профессиональный успех вряд ли сделает эту сферу гармоничной. С 9 сентября по 14 ноября расплатитесь с долгами, не берите взаймы. Использовать чужие ресурсы (моральные, материальные, энергетические) нельзя. Судьба "оштрафует" убытками. Будьте осторожны – любой риск в это время опасный.

В общем, преуспеют творцы-профессионалы, стремящиеся к повышению статуса, а домоседов, зацикленных на повседневном быте, ждет регресс.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Весы

Весы Фото: Сегодня

Мобилизуйте все силы в профессиональное русло, на кон поставлено карьерное будущее, статус в обществе. К этому вы шли многие годы. Падать с достигнутых вершин запрещено. Свалились из-за промахов вниз, вставайте и любой ценой двигайтесь вверх. Хотите начать или модернизировать бизнес, сменить специализацию, ваш выбор должен четко соответствовать творческому призванию. И не смейте себя насиловать ради денег тошнотворной работой!

Если созрели, просите руководство о повышении в должности, вы заслужили на высокий статус в социуме. Но учтите, это еще и ответственность за чужие судьбы. Командуйте и подчиняйтесь разумно, четко придерживаясь служебной и семейной субординации.

Общее дело и люди, от вас зависящие, не должны страдать. Наоборот, здесь вы Атлант защитник и обязаны подставлять им плечо, продвигать вверх. Жить в такой атмосфере предстоит до мая. Потом следует переключиться на расширение философского кругозора, повышать образовательный уровень, больше путешествовать, паломничать, посещать места силы. Чем дальше, тем лучше. Учиться мыслить глобально, смотреть не под ноги, а с высоты широкомасштабных перспектив.

Ваша задача – не транслировать окружающим с комментариями информацию и не заниматься пустой болтовней, а, пропустив знания и опыт сквозь сердце, стать авторитетным учителем, пастырем, наставляющим людей на путь истины. Поступить в ВУЗ, аспирантуру, защитить диссертацию, заняться юридической практикой.

Многим повезет с учебой за рубежом, успешными командировками и даже переездом. Сидеть квочкой противопоказано. Сокровенная мечта посмотреть мир сейчас осуществима. Странствуйте в дальние страны, познавайте их культуру, менталитет и расширяйте духовные горизонты! Там вас ждут удачные шансы и романтические развлечения. Встретить принца (фею) сердца вполне реально. Благочестивым Весам, занимающимся духовным саморазвитием, уважающим чужие убеждения, повезет вдвойне.

Организовывайте мастер-классы, делитесь знаниями и никого не критикуйте. Прежде чем читать мораль, сделать замечание, выньте бревно из собственного глаза. Стремитесь жить в мире и согласии, не конфликтуйте, особенно с февраля по октябрь. Если вы с кем-то в контрах, достаточно искры для воспламенения разрушительного скандала, вплоть до рукоприкладства. С 9 сентября до 14 ноября придется скрестить шпаги со старыми недругами. В семье обстановка стабилизируется. "Гири" домашних проблем полегчают.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Ваша задача—не зацикливаться трезво на практических вещах. События требуют отодвинуть рационализм восприятия на второе место, отдав предпочтение философскому подходу. Там истина. Учитесь сеять зерна высокого, светлого, вечного, они дадут благодатные всходы для духовного преобразования, откроют двери в удачное будущее.

Пришло время отфильтровать ненужные контакты, они себя отжили. Общайтесь только с лицами высокой духовной культуры (набожными, мудрыми, образованными), ориентируйтесь на их советы, воспитывая в себе благочестивые черты характера. Очень полезно путешествовать, выбирайте дальние и самые смелые маршруты, обязательно сочетая их с духовным и культурным развитием. Желающие могут поступить в вуз, заняться профессиональным обучением, переехать в другое место. Судьбоносная птица счастья порхает вдали от дома (до мая).

Потом атмосфера кардинально меняется, наполняясь экстримом, форс-мажорных обстоятельств. Стрессов будет предостаточно. Но это самое важное условие для развития. Именно в критический момент ("пан или пропал") идет трансформация заблокированной энергии. Поэтому смело ныряйте в водоворот рискованных ситуаций, искореняя в себе страх. Только отважные духом "умрут и снова воскреснут", как Феникс из пепла, и тогда уже никакие тяжелые испытания им не страшны. То, что вас не сломает, сделает сильнее. В итоге судьба героев вознаградит (многим достанется заслуженное наследство).

Чтобы не сесть на финансовую мель, не будьте жмотом, ведь потери неизбежны – сэкономите на копейках, утратите по крупному. Больше уделяйте сил духовному развитию, тогда материальные проблемы решатся легко. Необходимые средства придут строго дозировано и в последний момент. "Халявных" благ не предвидится. Решая проблему "хочу – надо" отдайте предпочтение "надо".

Легко не будет, предстоит много трудиться, разгребать старые рабочие завалы. Да, вы блестящие труженики, но прельщаться высокими заработками, вкалывать за других нельзя. Работа ради прибыли, разногласия с коллегами могут превратиться в проклятье, подорвав здоровье, особенно с февраля по октябрь.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Стрелец

Стрелец Фото: Сегодня

Если профукали в прошлом году удачу, бравируя личной яркой харизмой ради самоутверждения, никто не виноват в том бахвальстве. Пеняйте на себя и делайте выводы. Поезд счастливого реванша ушел. Наверстывайте упущенное, подружившись с риском, к стрессу наработан иммунитет.

Если ходите по лезвию ножа, чувствуете себя на грани выживания, запуганы финансовым кризисом, экономя на копейках, превратились в скрягу, сохраняйте спокойствие – так нужно для вашего перевоспитания.

В мироздании случайностей нет, в данном случае цель тяжелых или экстремальных ситуаций – уменьшить вашу привязанность к материальному миру, финансам, вещам, земному комфорту, укротить собственнические инстинкты. Даже если накопленные денежки уходят, как вода, сквозь пальцы, не беда. Что упало, то пропало. На самом деле это судьба "экспроприирует" излишки, взятые вами за последние 9 лет.

До мая ось конфликта проходит между "хочу" и "надо", поэтому в одиночку бизнес не потянуть и большого капитала не заработать. Впрочем, Небеса многим компенсируют наследством. Полагайтесь на партнеров, они – источник счастливых шансов. Благодаря умелому сотрудничеству с людьми, водрузив их интересы на пьедестал, вы избежите нужды, и она обойдет стороной. А когда фатально не везет, значит, вы эгоист, пропитанный гордыней, глупыми претензиями к судьбе и миру.

Начиная с мая влияние партнерских уз усилится, противостояние амбиций достигнет рокового пика. Чтобы разногласия не разрушили вас как личность, имейте в виду: потребность в личной свободе – это искушение и почва для регресса. Будьте образцом порядочности, уступайте, идите на компромисс. Нельзя никому переходить дорогу, если кто-то "дышит" в спину пропустите вперед смельчака, особенно с февраля по октябрь. Принципиально упретесь – жизнь пойдет под откос.

Любые союзы Стрельцов, пытающихся рулить самостоятельно, обречены на разрыв. У брачных пар период реставрации отношений. К сожалению, на чувства и действия партнера вы не способны влиять. Только на собственные эгоистические программы. Он красив, восхитителен и сам решает, быть дальше вмести или разойтись. Если чувства не превратились в пепел, их можно возродить. Но не смейте манипулировать! Одинокие получат долгожданное предложение руки и сердца. Форсировать события нельзя, сейчас выбирает спутник, дайте ему созреть (июнь, декабрь расставят акценты).

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Козерог

Козерог Фото: Сегодня

Фатальные события продолжают "бомбить" по июль 2020 года. Вы обладаете огромной незримой силой, служа центром гравитации, вокруг которого вращаются галактики, где любой сбой ритма с целью злоупотребления властью или публичного самоутверждения чреват пагубными событиями в жизни.

Проявляйте скромность, тактичность, не прите, как бульдозер, к цели без учета интересов других. Пропускайте энтузиастов вперед, дав возможность им самореализоваться. Чтобы не сбиться с судьбоносной орбиты, нужно поставить амбиции партнеров на первое место, а личные отодвинуть на второй план.

Укротите командирский гонор, прокололись – не беда, главное вовремя дать задний ход и непременно искоренить плохие привычки, всевозможные зависимости. Тогда недруги, конкуренты перевоплотятся в союзников. Что и требует судьба. Если вы одиноки, срочно ищите суженого, с холостяцкой жизнью следует закончить.

С мая цели меняются. Отношения уже построены, самое главное достигнуто, пришла пора интенсивно работать, стать солдатом служебного фронта. Важно не превращаться в заядлого трудоголика, а научиться расслабляться, не прерывая обычную деятельность и не уходя с головой во внутренний мир – здоровье очень важно.

С карьерным продвижением (бизнесом) сложно, этот журавль еще в небе. Поэтому не зацикливайтесь на статусности, а просто добросовестно выполняйте все, что "прикажет" сама будничная жизнь. Она дает задания, воспитывая из вас творческую личность. И задает импульс амурным служебным интрижкам. С апреля по август здесь романтический пик.

Любая работа, где сможете выкладываться на все "сто", станет для вас богатым хлебным местом. И целителем. Старые болезни сгорят в трудовом пламени и исчезнут навсегда. Саботаж, безделье недопустимо.

Под родным кровом высокая динамика, предстоит разгребать старые бытовые проблемы, заниматься ремонтом. Контролируйте волевой потенциал и направляя мощную энергию в хозяйское русло, не ссорьтесь с домочадцами, особенно с февраля по октябрь.

К счастью, благодаря вибрациям Небес, на протяжении всего года вы будете в комфортном "коконе", авторитетны и уважаемы. Январь, июль – время предопределенных событий.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Водолей

Водолей Фото: Сегодня

Трудовая страда продолжается до мая. Запряглись – рьяно пашите, кропотливо выполняйте каждодневные обязательства, на службе оттачивайте профессиональное мастерство, которое непременно понадобится в будущем. Несмотря ни на что вкладывайте максимум энергии в ежедневный труд, и тогда вам не страшны никакие передряги, денег прибавится. Перебирать, брезговать заданиями – себе в убыток. Если на душе скребут кошки, работа – самое лучшее спасение.

Неутомимых тружеников и тех, кто исповедует здоровый стиль бытия, занимается профилактикой, соблюдает режим труда и отдыха, судьба обязательно наградит, прежде всего, избавив от старых болезней. Они уйдут навсегда. О чудо, вы здоровы! И это не временный призрак, а реальные плоды старательного труда.

А вот на желании уйти от болезненных проблем, спрятаться от мирской суеты, окунувшись в "нирвану" иллюзий, придется поставить крест. Хватит витать в облаках, спускайтесь на землю. И не цепляйтесь за то, что от вас уходит, это предопределено – январь, июль поставят финишную точку. Успешная перспектива делового и духовного роста ожидает только трудолюбивых, исполнительных Водолеев.

В мае этап напряженной рутины заканчивается. Их величество Муза постучится в двери, встречайте дорогую гостью, она вдохновит на творческие и любовные подвиги. Порхайте, влюбляйтесь, не ожидая взаимности. Она придет позже.

Таланты расцветут, жизнь превратится из серых будней в праздник, наполненный романтизмом и созидательным азартом, что поможет обрести настоящую свободу духа, раскрыть богатый творческий потенциал. Главное не возгордиться, иначе все результаты будут аннулированы.

Беритесь за интересные предложения, быть винтиком в коллективном механизме уже нельзя. Подчиняясь общественным идеалам, вы "растворяетесь" как личность, социум гасит ростки творческого энтузиазма и только в гармоничном дружественном кругу удастся всесторонне самореализоваться, где врожденные таланты смогут раскрыться, как цветок навстречу солнцу.

Занимайтесь благотворительностью, помогая нуждающимся, вы закрываете долговые "дыры", но не афишируйте о сокровенных вещах. На Небесах все фиксируется.

С февраля по октябрь полоса информационных провокаций, контролируйте каждое слово, не навязывайте окружающим свои взгляды и убеждения, иначе рискуете стать информационным киллером.

Гороскоп на 2020 год для знака зодиака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Вы яркая индивидуальность и не пытайтесь слиться с толпой. Следуйте велению сердца и занимайтесь только приятным делом, творческим хобби, получая от этого удовольствие, вплоть до мая. Воспитывайте детей, идите на поводу возлюбленных, вместе развлекайтесь. Жизнь прекрасна, дарит радость, окрыляет любовью, повышает энергопотенциал, и это вы должны ощущать каждое мгновение.

С мая сконцентрируйтесь на домашнем очаге, в течение полутора лет вы должны построить надежный семейный тыл, решив проблемы с жильем, недвижимостью, землей, с прицелом на 18 лет. Главное благоустроить то, что имеется и создать себе суверенное пространство, на которое никто не посягает, стать образцовым хозяином, главой семейства.

А вот в профессиональной и карьерной деятельности пик взлета позади, намечается закономерный спад. Дело, которым вы занимались последние 8-10 лет, уже поднадоело. Все важные проекты идут к логическому завершению и нужно подводить итог, не делая акцент на росте и захвате позиций. Притормозите, пора взять тайм-аут, проанализировать свою жизнь и достижения.

Впрочем, надоевшая работа сама вас готова покинуть. Не следует всеми силами цепляться за должность, статус, бизнес, штурмовать начальство, высоких покровителей – умножите потери. Идеальный вариант – занимайтесь домом, любите родных, цените фамильные традиции, а работа придет сама, и не стоит напрягаться при ее поиске.

В финансовой сфере динамика высокая, сбалансируйте доходы и траты, не соблазняйтесь на приобретения, которые вам не нужны, особенно с февраля по октябрь.

На дружеском небосклоне распогодится, тучи разногласий во взглядах развеются, вы снова будете в братском строю. Шагайте в унисон с верными соратниками по духу и цените их как зеницу ока. Покровительство друзей принесет много пользы, но и вы не подкачайте при взаиморасчетах. Долг платежом красен.

Ранее мы рассказывали, чей год 2020 по восточному гороскопу.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на год 2020

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