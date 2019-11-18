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Гороскоп на 2020 год для знака Овен: многие желания исполнятся

Общий прогноз для знака зодиака Овен на 2019 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Овен
Овен
Фото: Сегодня

Новый год 2020 придет под знаком Белой Металлической Крысы. Что принесет этот загадочный символ года в жизнь Овнов? Какие сюрпризы, радости и сложности подстерегают представителей этого знака в течение всего 2020 года? Что предрекают звезды во всех главных сферах жизни? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Овен.

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  • Гороскоп на 2020 год для знака Овен: работа и карьера

Год Белой Крысы побалует Овнов исполнением многих заветных желаний, в том числе и тех, которые касаются работы. Вы получите отличные возможности для карьерного роста и увеличения бизнеса – не сомневайтесь и обязательно воспользуйтесь ими. Имейте в виду, что символ года ценит трудолюбие и не терпит лень. Возможно, вы займете вакантное место начальника или без труда обскачете конкурента в своей сфере.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Овен: деньги и финансы

Овны как будто улавливают настроение символа года, ведь Крыса любит и ценит бережливость. А ваш усердный труд будет щедро вознагражден хозяйкой года. Разве что весной возможны некоторые трудности и перебои с денежными поступлениями. Но они будут недолговременными. В 2020 году вы будете расходовать свои финансовые средства экономно и с умом, не шикуя и не разбрасывая на ветер. Так что ради действительно ценных приобретений, которых вам вдруг захочется, вы уже не станете экономить и получите отличные и качественные вещи, которые порадуют и прослужат долго.

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  • Гороскоп на 2020 год для знака Овен: любовь и отношения

В 2020 году Овнам придется отстаивать свои чувства. Ничего не дается без труда. Если вы хотите сохранить старые отношения, не упустить свое возможное счастье или обрести новую долгожданную любовь, приготовьтесь к борьбе за любимого человека. Только в этом случае вы получите поддержку от Белой Крысы в виде мудрого совета подруги, внимания со стороны представителей противоположного пола, чувства окрыленности и уверенности в себе.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Овен: здоровье и питание

Нередкие авралы и задержки на работе, часто в ущерб здоровью, приведут к тому, что у вас возрастет аппетит и захочется заедать проблемы чем-нибудь вкусненьким. Не увлекайтесь вредной едой и следите за рационом, потому что вскоре придется решать вопрос лишнего веса. Лучше запишитесь в спортзал и регулярно боритесь со стрессами там – это гораздо полезнее и для нервов, и для фигуры. Также в 2020 году внимания Овнов потребует нервная система.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Овен: отдых и путешествия

Кто хорошо работает, должен не менее качественно и плодотворно отдыхать. В 2020 году трудяжка Овен заслужил по-настоящему роскошный отдых, не правда ли? Желательно выбрать для отпуска летний период и по теплу отправиться в путешествие со всей семьей. Только спланируйте все заблаговременно. А Белая Крыса позаботится о том, чтобы ничто не отвлекало вас от долгожданного комфортного релакса.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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