Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: вас мучает ревность

Общий прогноз для знака зодиака Стрелец на 2020 год

Стрелец Фото: Сегодня

Насколько удачным и позитивным будет наступающий год Белой Металлической Крысы для Стрельцов? В какой сфере их подстерегают неприятности, а где можно расслабиться и получать удовольствие от жизни? Чем порадует любовь, где лучше всего заработать, для кого проявить щедрость, куда отправиться на отдых, как подкрепить здоровье? Ответы на эти важные вопросы читайте в подробном гороскопе на 2020 год для знака зодиака Стрелец.

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Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: работа и карьера

В год Крысы 2020 Стрельцам грех жаловаться на отсутствие работы. Находясь на своем насиженном и стабильном рабочем месте, вы также получите не одно интересное предложение. Но имейте в виду, что не все в этом вас будет устраивать. То маленькая зарплата, то специфические условия труда, то вообще далеко от дома – выбирать будет сложно. Так что не спешите хвататься за сомнительные предложения и менять работу – как известно, хорошо там, где нас нет.

Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: деньги и финансы

Стрельцов в 2020 году подстерегают финансовые дыры. При ваших неплохих заработках все время будут возникать какие-то непредвиденные ситуации, требующие денег. И неважно, ваша семья терпит бедствие или близкие вам люди просят о помощи – вы будете чувствовать за них ответственность и поспешите поддержать материально. При этом звезды не советуют хвататься за сомнительные предложения – лучше пересмотрите свой бюджет и чаще доверяйте интуиции и любимому человеку.

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Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: любовь и отношения

Будьте более открытыми и доверяйте своим возлюбленным. Белая Крыса в 2020 году может наказать Стрельцов за излишнюю подозрительность и патологическую ревность, сделав ваши опасения по поводу своей половинки действительно обоснованными. Ведь ревность – это деструктивное чувство, которое совсем не способствует любви, а скорее разрушает семью. Раскройте крылья и доверьтесь собственному чувству, и тогда весь год пройдет гармонично.

Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: здоровье и питание

В суете ежедневных мелких радостей и тревог не забывайте о своей нервной системе – она у вас одна, так что поберегите ее. Чтобы снять стресс и усталость, воспользуйтесь услугами массажиста. Также отличное средство от хандры – это бег трусцой, зарядка или другие ненавязчивые виды спорта. Звезды в 2020 году предостерегают Стрельцов от перееданий и злоупотребления алкоголем, иначе у вас добавится еще одна проблема – ваша печень.

Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: отдых и путешествия

Не забывайте, что лучший отдых для уставшего организма – это смена вида деятельности и впечатлений. Если ваша работа протекает в офисе, за бумагами и расчетами, то лучшим вариантом релакса на выходных станет поездка за город на природу. И наоборот – тяжелый физический труд будет вознагражден расслаблением на диване или на массажном столе. Главное условие для Стрельцов в год Крысы – смотреть на все жизненные ситуации с позитивом и оптимизмом.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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