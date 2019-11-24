Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 2020 год для знака Весы: готовьтесь к судьбоносному знакомству

Общий прогноз для знака зодиака Весы на 2020 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Весы
Весы
Фото: Сегодня

Что ждет представителей знака Весы в год Белой Металлической Крысы? Где следует поосторожничать, когда можно расслабиться, с кем заводить знакомства и поддерживать отношения, а в какой сфере жизни вам нечего бояться? Насколько финансово успешным, позитивным и любвеобильным будет 2020 год? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Весы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

  • Гороскоп на 2020 год для знака Весы: работа и карьера

Весам в год Белой Крысы 2020 звезды рекомендуют настроиться на обновления в сфере работы. Перемены, грядущие в вашей карьере, способны отпугнуть и даже заставят засомневаться в намеченном направлении. Но выбирать вам не приходится, так что особо переживать не стоит. Тем более что Крыса щедро наградит представителей вашего знака за смелость и находчивость. Будьте готовы к тому, что вам зачастую придется работать самостоятельно, без поддержки и помощи коллектива.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Весы: деньги и финансы

В 2020 году для Весов окажется особенно выгодной и денежной совершенно новая для них сфера деятельности. Но имейте в виду, что Крыса будет благосклонна и щедра к тем представителям знака, кто стремится хорошо зарабатывать и при этом не отлынивает от своих непосредственных обязанностей, а работает как минимум за двоих. А вот чем не стоит заниматься, так это пытать счастья у фортуны и увлекаться азартными играми – это не ваш год.

Читайте также:
Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

  • Гороскоп на 2020 год для знака Весы: любовь и отношения

Новый год Белой Крысы принесет обновление в любовную сферу многих представителей знака Весы. Вы не узнаете сами себя, и всему причина – ваш новый имидж. Такое чудесное преображение окружающие воспримут с интересом, и к вам потянутся новые незаурядные личности. Так что не упустите свой шанс на заманчивое знакомство и перспективу развития отношений. А изжившие себя связи можете рвать без сожаления – вряд ли их можно восстановить.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Весы: здоровье и питание

Главный совет для Весов в год Крысы – не заниматься самолечением. При малейшем недомогании лучше пройдите комплексную диагностику и поищите специалистов, которым сможете доверить свое здоровье. Особое внимание уделите мочеполовой системе и обязательно соблюдайте питьевой режим. Что касается диет, то не стоит ими увлекаться в 2020 году. Ешьте то, что вам хочется, – мудрый организм сам подскажет, чего ему не хватает в данный момент.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Весы: отдых и путешествия

Сфера ваших интересов в год Крысы не ограничивается одной лишь работой. Вас будет привлекать новизна и получение информации о том, чего вы ранее не знали. Отпускайте изжившие себя ситуации, чувства и связи – вместо этого ищите отдушину в интересных знакомствах и общении. Вы будете легки на подъем, и ваши поездки принесут желаемый отдых и вдохновение. Отпуск также оптимально провести подальше от дома – где-нибудь в экзотических странах.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на 2020 год для знака Дева: желания не совпадут с возможностями Гороскоп на 2020 год для знака Лев: скучать вам не придется Гороскоп на 2020 год для знака Рак: ожидается финансовый успех Гороскоп на 2020 год для знака Близнецы: вы полны сил и энергии Гороскоп на 2020 год для знака Телец: вас ждет карьерный взлет Гороскоп на 2020 год для знака Овен: многие желания исполнятся
гороскоп знаки зодиака гороскоп на год
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:58Fun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

Вчера, 09:16Шоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

Вчера, 06:05Психология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

23 ноябряFun

23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

22 ноябряEvents

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака: отличный день для общения

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

22 ноябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

22 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: лучшие идеи горячих закусок

22 ноябряFood

Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня

22 ноябряFun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

22 ноябряFun

22 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

22 ноябряFun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Новости партнеров

Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
Алла Пугачева попалась на фотошопе
Алла Пугачева попалась на фотошопе
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера