Гороскоп на 2020 год для знака Весы: готовьтесь к судьбоносному знакомству

Общий прогноз для знака зодиака Весы на 2020 год

Весы Фото: Сегодня

Что ждет представителей знака Весы в год Белой Металлической Крысы? Где следует поосторожничать, когда можно расслабиться, с кем заводить знакомства и поддерживать отношения, а в какой сфере жизни вам нечего бояться? Насколько финансово успешным, позитивным и любвеобильным будет 2020 год? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Весы.

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Гороскоп на 2020 год для знака Весы: работа и карьера

Весам в год Белой Крысы 2020 звезды рекомендуют настроиться на обновления в сфере работы. Перемены, грядущие в вашей карьере, способны отпугнуть и даже заставят засомневаться в намеченном направлении. Но выбирать вам не приходится, так что особо переживать не стоит. Тем более что Крыса щедро наградит представителей вашего знака за смелость и находчивость. Будьте готовы к тому, что вам зачастую придется работать самостоятельно, без поддержки и помощи коллектива.

Гороскоп на 2020 год для знака Весы: деньги и финансы

В 2020 году для Весов окажется особенно выгодной и денежной совершенно новая для них сфера деятельности. Но имейте в виду, что Крыса будет благосклонна и щедра к тем представителям знака, кто стремится хорошо зарабатывать и при этом не отлынивает от своих непосредственных обязанностей, а работает как минимум за двоих. А вот чем не стоит заниматься, так это пытать счастья у фортуны и увлекаться азартными играми – это не ваш год.

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Гороскоп на 2020 год для знака Весы: любовь и отношения

Новый год Белой Крысы принесет обновление в любовную сферу многих представителей знака Весы. Вы не узнаете сами себя, и всему причина – ваш новый имидж. Такое чудесное преображение окружающие воспримут с интересом, и к вам потянутся новые незаурядные личности. Так что не упустите свой шанс на заманчивое знакомство и перспективу развития отношений. А изжившие себя связи можете рвать без сожаления – вряд ли их можно восстановить.

Гороскоп на 2020 год для знака Весы: здоровье и питание

Главный совет для Весов в год Крысы – не заниматься самолечением. При малейшем недомогании лучше пройдите комплексную диагностику и поищите специалистов, которым сможете доверить свое здоровье. Особое внимание уделите мочеполовой системе и обязательно соблюдайте питьевой режим. Что касается диет, то не стоит ими увлекаться в 2020 году. Ешьте то, что вам хочется, – мудрый организм сам подскажет, чего ему не хватает в данный момент.

Гороскоп на 2020 год для знака Весы: отдых и путешествия

Сфера ваших интересов в год Крысы не ограничивается одной лишь работой. Вас будет привлекать новизна и получение информации о том, чего вы ранее не знали. Отпускайте изжившие себя ситуации, чувства и связи – вместо этого ищите отдушину в интересных знакомствах и общении. Вы будете легки на подъем, и ваши поездки принесут желаемый отдых и вдохновение. Отпуск также оптимально провести подальше от дома – где-нибудь в экзотических странах.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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