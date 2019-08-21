Гороскоп на 21 августа: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 21 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019 года, предусматривает, что нужно держать все свои идеи при себе, если не хотите, чтоб их воплотили без вашего ведома. В ближайшее время вы сможете воплотить свои задумки самостоятельно.
Сегодня основной упор нужно сделать на качестве работы, а не на количестве выполненных заданий.
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Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Овнов
Служебные поездки не принесут необходимых вам результатов. Поэтому если будет возможность отказаться или перенести — сделайте это.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Тельцов
Обязательно доведите начатое дело до конца, поскольку если у вас потом не хватит сил для последнего рывка, винить будет некого, кроме себя.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Близнецов
Этот день благоприятен для шопинга, вы сумеете приобрести то, о чем давно мечтали, причем существенного удара по кошельку сумеете избежать.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Раков
Звезды сулят неприятности, если вы не сумеете настроиться на рабочий лад и выполнить все, что запланировали. Потом вам просто не хватит на это времени.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Львов
Держите все свои идеи при себе, если не хотите, чтоб их воплотили без вашего ведома. В ближайшее время вы сможете воплотить свои задумки самостоятельно.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Дев
Сегодня окажется, что вы не настолько эффективно работаете, как вам казалось ранее. Самое время модернизировать свой рабочий процесс.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Весов
Сегодня основной упор нужно сделать на качестве работы, а не на количестве выполненных поручений. Пусть все вокруг спешат, вам это совершенно ни к чему.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Скорпионов
Вы наконец-то сможете решить те дела, которые так долго не поддавались. Главное для вас — это обдуманно подходить к каждому трудному вопросу.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Стрельцов
В этот день возможны ссоры из-за недопонимания. Либо держите эмоции при себе, либо постарайтесь вообще ни с кем не пересекаться и уйти пораньше.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Козерогов
В ближайшее время вас ожидает повышение зарплаты. Скорее всего, при этом увеличится объем работы, поэтому не соглашайтесь, пока не обсудите все детали.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Водолеев
День обещает быть непростым, до обеда вас ожидает затишье, зато потом появится множество срочных дел. Постарайтесь выполнить хотя бы часть из них.
Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Рыб
Переговоры в этот день пройдут особенно успешно и принесут прибыль вашей компании. А значит вас ожидает премия за хорошо выполненную работу.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.
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