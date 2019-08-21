Гороскоп на 21 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 21 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019 года, предусматривает, что нужно держать все свои идеи при себе, если не хотите, чтоб их воплотили без вашего ведома. В ближайшее время вы сможете воплотить свои задумки самостоятельно.

Сегодня основной упор нужно сделать на качестве работы, а не на количестве выполненных заданий.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Овнов

Служебные поездки не принесут необходимых вам результатов. Поэтому если будет возможность отказаться или перенести — сделайте это.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Тельцов

Обязательно доведите начатое дело до конца, поскольку если у вас потом не хватит сил для последнего рывка, винить будет некого, кроме себя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Близнецов

Этот день благоприятен для шопинга, вы сумеете приобрести то, о чем давно мечтали, причем существенного удара по кошельку сумеете избежать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Раков

Звезды сулят неприятности, если вы не сумеете настроиться на рабочий лад и выполнить все, что запланировали. Потом вам просто не хватит на это времени.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Львов

Держите все свои идеи при себе, если не хотите, чтоб их воплотили без вашего ведома. В ближайшее время вы сможете воплотить свои задумки самостоятельно.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Дев

Сегодня окажется, что вы не настолько эффективно работаете, как вам казалось ранее. Самое время модернизировать свой рабочий процесс.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Весов

Сегодня основной упор нужно сделать на качестве работы, а не на количестве выполненных поручений. Пусть все вокруг спешат, вам это совершенно ни к чему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Скорпионов

Вы наконец-то сможете решить те дела, которые так долго не поддавались. Главное для вас — это обдуманно подходить к каждому трудному вопросу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Стрельцов

В этот день возможны ссоры из-за недопонимания. Либо держите эмоции при себе, либо постарайтесь вообще ни с кем не пересекаться и уйти пораньше.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Козерогов

В ближайшее время вас ожидает повышение зарплаты. Скорее всего, при этом увеличится объем работы, поэтому не соглашайтесь, пока не обсудите все детали.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Водолеев

День обещает быть непростым, до обеда вас ожидает затишье, зато потом появится множество срочных дел. Постарайтесь выполнить хотя бы часть из них.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 21 августа 2019 года для Рыб

Переговоры в этот день пройдут особенно успешно и принесут прибыль вашей компании. А значит вас ожидает премия за хорошо выполненную работу.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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