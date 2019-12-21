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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 21 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:52

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Овна

Сегодня отличный день, чтобы провести его в безделье и веселье. Все домашние хлопоты решите в другой день, а сегодня – идеальный день для отдыха и расслабления.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Тельца

Сегодня какие-то дела могут пойти не по плану, но не стоит отчаиваться. Тут, как говорится, что не делается – все к лучшему. Главное иметь всегда запасной план.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Близнецов

Сегодня вас ожидает насыщенный день. Сможете воплотить в жизнь свою давнюю мечту или организовать встречу, которую давно планировали. Главное – не сидите сложа руки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Рака

Никакие сомнения и уговоры не должны сегодня вам помешать делать то, что вам хочется. День, когда все ладится и получается настал – воспользуйтесь этим моментом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Льва

Сегодня рабочие и финансовые вопросы будут решаться легко и быстро. Сможете реализовать проект, за который долго не решались взяться.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Девы

Чтобы не забивать голову ненужными переживаниями и сомнениями, беритесь за работу. Планируйте, договаривайтесь, просчитывайте – так двух зайцев убьете: улучшите финансовое положение и не будете попросту переживать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Весов

Можете сегодня не найти общий язык со своим любимым человеком. Чтобы избежать конфликта, постарайтесь меньше говорить и больше слушать. У вас все наладится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Скорпиона

День лучше провести с родными и близкими людьми. Во-первых, они очень соскучились, а во-вторых, таким образом вы сможете здорово отдохнуть и отключиться от бытовых проблем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Стрельца

Сегодняшний день вам нужно провести так, как хотите. Не слушайте никого, хотите лежать на диване – лежите, хотите отправиться в путешествие – вперед, захотели пойти в клуб потанцевать – не останавливайте себя. Сегодня ваш день.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Козерога

Отличный день, чтобы спланировать свое будущее. Вы можете прописать свои планы, составить карту желаний или просто помечтать. Все сбудется.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Водолея

Вы сегодня будете много думать о работе и размышлять о своих планах. Если хотите сменить работу – действуйте, вас непременно ждет успех.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, для Рыб

Вы сегодня смелы и отважны, поэтому сможете решиться на дело, за которое раньше боялись браться. Уверенность в себе и в успехе дела сыграют вам на руку.

Ранее мы сообщали про гороскоп на неделю 15-21 декабря: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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