Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 21 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 21 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 21 сентября 2019 года советует: можете позволить себе не думать о служебных делах и заняться вопросами личного характера. И не забудьте выделить время для отдыха!

Вы хотите перемен – все в ваших руках. Для начала нужно определиться с целью и понять, как ее достичь. Не бойтесь, у вас все получится.

 От вашей решительности будет зависеть многое. Хотите изменить жизнь – приступайте немедленно. Уверенность в себе даст вам возможность добиться желаемого.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Овнов

Сегодня вы будете чересчур расслаблены, что отразится на работоспособности. Попробуйте взбодриться и выполнить то, что планировали.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Тельцов

Можете позволить себе не думать о служебных делах и заняться вопросами личного характера. И не забудьте выделить время для отдыха!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Близнецов

Вы хотите перемен – все в ваших руках. Для начала нужно определиться с целью и понять, как ее достичь. Не бойтесь, у вас все получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Раков

От вашей решительности будет зависеть многое. Хотите изменить жизнь – приступайте немедленно. Уверенность в себе даст вам возможность добиться желаемого.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Львов

Хотите вы того или нет, но сегодня придется выделить пару часов на решение служебных проблем. А уж потом можете делать все, что захочется.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Дев

Ваши дела сегодня будут складываться невероятно удачно. Поэтому нет смысла тратить время на ерунду, лучше сделать нечто грандиозное.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Весов

Если погода позволяет – отправляйтесь на природу. Прогулки на свежем воздухе плодотворно повлияют на вашу нервную систему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Скорпионов

Мысли о работе принесут результаты, но не забывайте о том, что сегодня выходной. Все что вы придумали следует внедрять после согласования с шефом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Стрельцов

Сейчас вы можете выполнить данные вами когда-то обещанния, так что не прячьтесь за обстоятельства, не ищите себе оправданий – действуйте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Козерогов

Верьте в свои силы и смело идите навстречу испытаниям. Тогда вы с легкостью возьмете те высоты, на которые раньше и смотреть боялись.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Водолеев

Похоже на следующей неделе вам придется разгребать чужие ошибки. Так что нынешний день следует посвятить отдыху, силы вам еще пригодятся.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019 года, для Рыб

Будьте готовы отвечать на бесконечное множество вопросов. Однако не забывайте о своих делах и о том, что вы обещали уделить время семье.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Рыбы: придется постоять за себя Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей: полюбите себя Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог: вам придется ревновать
астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тяжелая болезнь Заворотнюк: появилось видео с мужем актрисы
Тяжелая болезнь Заворотнюк: появилось видео с мужем актрисы
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото

Популярные статьи

Вчера, 11:05Fun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

19 сентябряFun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

19 сентябряFun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 сентябряEvents

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

19 сентябряFun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряСтиль

Уже не модно: ТОП-7 антитрендов этой осени

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

Новости партнеров

Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить