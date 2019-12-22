Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака: вы способны покорить мир

Астрологический прогноз на 22 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Овна

Тяжелая рабочая неделя дает о себе знать – вы можете почувствовать усталость и небольшую лень. Не стоит поднимать себя из постели через силу, постарайтесь делать все плавно и нежно. Делайте сегодня только то, что нравится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Тельца

Все ваши знакомства сегодня принесут вам не только душевное удовлетворение, но и станут полезными контактами. Подключите всю свою обаятельность.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Близнецов

Получите сегодня приятный сюрприз от вашего любимого человека. Вечер проведите вдвоем, не отвлекаясь на других людей. Вам обоим сейчас это необходимо.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Рака

Сегодня категорически запрещено сидеть в четырех стенах. Одевайтесь и отправляйтесь покорять мир. Вооружитесь хорошим настроением и улыбкой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Льва

День у вас сегодня будет активным и насыщенным различными событиями и встречами. Позаботьтесь о своем внешнем виде, чтобы чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Девы

Не игнорируйте сегодня голос вашей интуиции. Все, что она вам подскажет будет уместно и правильно. День пройдет легко и непринужденно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Весов

Рабочие и финансовые вопросы станут для вас сегодня на первое место. Правильный настрой, решительность и уверенность в себе помогут вам удачно закрыть все задачи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Скорпиона

Сегодня сможете получить заманчивое предложение по работе и даже сделать хороший вклад в свое будущее. Важно только запастись терпением и не терять своей настойчивости.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Стрельца

Желание покорить мир будет преследовать вас сегодня целый день. Если не будете сидеть сложа руки, к вечеру сможете похвастаться хорошими результатами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Козерога

Забота о себе – ваша главная задача на сегодня. Массаж, косметолог, бассейн или другой вид релакса для вас станет сегодня спасательным кругом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Водолея

Будьте сегодня терпимее к своим любимым. Если ваши планы на день отличаются – не беда, займитесь каждый своими делами, а вечер проведите вместе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2019 года, для Рыб

Вас сегодня ожидает судьбоносная встреча. Причем роль этого человека может быть абсолютно разной – ваш будущий любимый человек, босс, друг или партнер. Будьте милы сегодня.

Ранее мы сообщали про гороскоп на декабрь 2019 для знака Овен: вас ждет эмоциональный месяц.

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