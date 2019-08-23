Гороскоп на 23 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 23 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2019 года, предусматривает, что не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми людьми, с кем отношения почему-то не ладились. Ищите точки соприкосновения.

День благоприятный для активной деятельности. Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели и пусть ничто не собьет вас с пути.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Овнов

Благоприятный день, однако не следует заниматься рискованными предприятиями. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Тельцов

В этот день вас ждет успех в любых начинаниях. Если вам предложат новую должность – соглашайтесь. Да, времени станет меньше, но зато доход возрастет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Близнецов

Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми людьми, с кем отношения почему-то не ладились. Ищите точки соприкосновения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Раков

Сегодня вас подстерегают неудачи в личной жизни. Творческое отношение к выбранному делу отчасти компенсирует неприятные личные переживания.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Львов

В этот день могут возникнуть проблемы в личной жизни или неблагоприятные для вас кадровые перестановкам. Постарайтесь все уладить мирным путем.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Дев

Первая часть дня будет спокойной, а во второй половине дня вероятны неожиданные известия, которые существенно изменят вашу жизнь к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Весов

Непростой день ожидает вас сегодня. Придется решать проблемы, на которые вы ранее не обращали внимания. Не отказывайтесь от помощи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Скорпионов

День благоприятный для активной деятельности. Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели и пусть ничто не собьет вас с пути.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Стрельцов

Не создавайте себе проблем. Ваше стремление к признанию принудит к излишнему усердию, а это чревато переутомлением и раздражительностью.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Козерогов

Приготовьтесь к решению проблем, связанных с кадровыми перестановками. Действуйте спокойно и рассудительно и удача повернется к вам лицом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Водолеев

Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки будут удачны и не слишком ударят по бюджету.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Рыб

В ближайшее время возможен значительный рост доходов. Однако это не значит, что можно сидеть и ждать. Придется работать не покладая рук.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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