Гороскоп на 23 августа: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 23 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 августа 2019 года, предусматривает, что не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми людьми, с кем отношения почему-то не ладились. Ищите точки соприкосновения.
День благоприятный для активной деятельности. Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели и пусть ничто не собьет вас с пути.
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Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Овнов
Благоприятный день, однако не следует заниматься рискованными предприятиями. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Тельцов
В этот день вас ждет успех в любых начинаниях. Если вам предложат новую должность – соглашайтесь. Да, времени станет меньше, но зато доход возрастет.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Близнецов
Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми людьми, с кем отношения почему-то не ладились. Ищите точки соприкосновения.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Раков
Сегодня вас подстерегают неудачи в личной жизни. Творческое отношение к выбранному делу отчасти компенсирует неприятные личные переживания.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Львов
В этот день могут возникнуть проблемы в личной жизни или неблагоприятные для вас кадровые перестановкам. Постарайтесь все уладить мирным путем.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Дев
Первая часть дня будет спокойной, а во второй половине дня вероятны неожиданные известия, которые существенно изменят вашу жизнь к лучшему.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Весов
Непростой день ожидает вас сегодня. Придется решать проблемы, на которые вы ранее не обращали внимания. Не отказывайтесь от помощи.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Скорпионов
День благоприятный для активной деятельности. Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели и пусть ничто не собьет вас с пути.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Стрельцов
Не создавайте себе проблем. Ваше стремление к признанию принудит к излишнему усердию, а это чревато переутомлением и раздражительностью.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Козерогов
Приготовьтесь к решению проблем, связанных с кадровыми перестановками. Действуйте спокойно и рассудительно и удача повернется к вам лицом.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Водолеев
Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки будут удачны и не слишком ударят по бюджету.
Гороскоп на сегодня 23 августа 2019 года для Рыб
В ближайшее время возможен значительный рост доходов. Однако это не значит, что можно сидеть и ждать. Придется работать не покладая рук.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.
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