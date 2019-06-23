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Гороскоп на 23 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 23 июня для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2019 года, предусматривает, что сегодня вы должны хорошенько отдохнуть. Вы заслужили отдых, вот и посвятите этому сегодняшний день. Завтра вам понадобятся силы для решения служебных задач. ВЫ заслужили отдых, вот и посвятите этому сегодняшний день. 

Не стоит путать работу и личную жизнь. Сегодня вам следует уделить время чему-то одному. В обеих сферах все не так благополучно, но решать проблемы лучше поэтапно.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Овнов

Если у вас что-то не получается – не стоит опускать руки, решив, что небеса противятся вам. Попробуйте начать сначала, на этот раз должно выйти так как вы задумали.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Тельцов

Вы давно задумывались о смене вида деятельности, но не решались? Сейчас самое удачное время для тех, кто жаждет перемен. Попробуйте рискнуть, хуже не будет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Близнецов

Учтите, что с понедельника начнется суматошный период. Поэтому сегодня вы должны хорошенько отдохнуть. Завтра вам понадобятся силы для решения служебных задач.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Раков

Вы можете позволить себе не думать о завтрашнем дне. Вы заслужили отдых, вот и посвятите этому сегодняшний день. А все остальные задачи начнете решать с понедельника.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Львов

Сегодня следует выполнить то, что нужно исключительно вам и только потом, если у вас останется желание, время и возможность – можете помочь окружающим разобраться с их проблемами.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Дев

Некий важный и напрямую касающийся ваших интересов вопрос могут попытаться решить без вашего участия. Держите ситуацию под контролем. Это в ваших интересах.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Весов

Неделя была настолько короткой, что вы за нее ничего толком сделать не успели. Именно поэтому в эти выходные отдохнуть вам не удастся. Постарайтесь впредь не допускать подобных ситуаций.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Скорпионов

Для того чтобы обойти конкурентов, вам необходимо рискнуть, многое поставив на карту. Сегодня у вас будет время подумать решаться на подобные действия или нет.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Стрельцов

Не вздумайте останавливаться за шаг от заветной цели. Не позволяйте сомнениям точить вас изнутри: все, что вы делали до этого дня, было правильно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Козерогов

Посоветуйтесь сегодня с человеком, который является для вас авторитетом. Скорее всего, он даст необходимый совет, который значительно облегчит вашу жизнь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Водолеев

Берегите нервы и не принимайте все близко к сердцу. Никакая ситуация не должна вывести вас из равновесия. Сохраняйте спокойствие, только так вы добьетесь успеха.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Рыб

Не стоит путать работу и личную жизнь. Сегодня вам следует уделить время чему-то одному. В обеих сферах все не так благополучно, но решать проблемы лучше поэтапно.

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Источник: Сегодня
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