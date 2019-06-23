Гороскоп на 23 июня: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 23 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 июня 2019 года, предусматривает, что сегодня вы должны хорошенько отдохнуть. Вы заслужили отдых, вот и посвятите этому сегодняшний день. Завтра вам понадобятся силы для решения служебных задач. ВЫ заслужили отдых, вот и посвятите этому сегодняшний день.
Не стоит путать работу и личную жизнь. Сегодня вам следует уделить время чему-то одному. В обеих сферах все не так благополучно, но решать проблемы лучше поэтапно.
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Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Овнов
Если у вас что-то не получается – не стоит опускать руки, решив, что небеса противятся вам. Попробуйте начать сначала, на этот раз должно выйти так как вы задумали.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Тельцов
Вы давно задумывались о смене вида деятельности, но не решались? Сейчас самое удачное время для тех, кто жаждет перемен. Попробуйте рискнуть, хуже не будет.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Близнецов
Учтите, что с понедельника начнется суматошный период. Поэтому сегодня вы должны хорошенько отдохнуть. Завтра вам понадобятся силы для решения служебных задач.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Раков
Вы можете позволить себе не думать о завтрашнем дне. Вы заслужили отдых, вот и посвятите этому сегодняшний день. А все остальные задачи начнете решать с понедельника.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Львов
Сегодня следует выполнить то, что нужно исключительно вам и только потом, если у вас останется желание, время и возможность – можете помочь окружающим разобраться с их проблемами.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Дев
Некий важный и напрямую касающийся ваших интересов вопрос могут попытаться решить без вашего участия. Держите ситуацию под контролем. Это в ваших интересах.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Весов
Неделя была настолько короткой, что вы за нее ничего толком сделать не успели. Именно поэтому в эти выходные отдохнуть вам не удастся. Постарайтесь впредь не допускать подобных ситуаций.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Скорпионов
Для того чтобы обойти конкурентов, вам необходимо рискнуть, многое поставив на карту. Сегодня у вас будет время подумать решаться на подобные действия или нет.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Стрельцов
Не вздумайте останавливаться за шаг от заветной цели. Не позволяйте сомнениям точить вас изнутри: все, что вы делали до этого дня, было правильно.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Козерогов
Посоветуйтесь сегодня с человеком, который является для вас авторитетом. Скорее всего, он даст необходимый совет, который значительно облегчит вашу жизнь.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Водолеев
Берегите нервы и не принимайте все близко к сердцу. Никакая ситуация не должна вывести вас из равновесия. Сохраняйте спокойствие, только так вы добьетесь успеха.
Гороскоп на сегодня 23 июня 2019 года для Рыб
Не стоит путать работу и личную жизнь. Сегодня вам следует уделить время чему-то одному. В обеих сферах все не так благополучно, но решать проблемы лучше поэтапно.
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