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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака: удачный день для домашних дел

Астрологический прогноз на 23 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:30
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Овна

Удачный день, чтобы устроить дома генеральную уборку. Сможете сделать то, что давно хотите, но никак руки не дойдут. Вечером отпразднуйте свой субботник вкусным ужином.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Тельца

Сегодня для вас день удачный во всех начинаниях. Работа, семья, здоровье и обучение – сможете реализовать все, что планировали, наладить отношения и обогатиться новыми знаниями. Не упустите этот шанс.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Близнецов

Разберитесь со всеми начатыми ранее проектами, иначе будете чувствовать давление и груз незаконченных дел. Налегайте на цитрусовые, чтобы уберечь себя от вирусов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Раков

Хороший день для знакомства, которое может стать для вас судьбоносным. Не сидите сегодня в четырех стенах, а идите гулять и развлекаться, чтобы не упустить своего человека.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Льва

Сегодня все будет зависеть только от вашего желания, ведь возможностей будет много, а воспользоваться ими сможете, если только захотите. Не упустите шанс получить выгодное предложение по работе или встретиться с друзьями, которых давно не видели.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Девы

День благоприятный для общения, поэтому запланируйте сегодня встречу с друзьями, родственниками. Никаких ссор и конфликтов не предвидеться, только теплые разговоры по душам, которые наполнят вас положительной энергией.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Весов

Будете сегодня пользоваться успехом у противоположного пола. Следите за своими словами и эмоциями, чтобы не испортить свою репутацию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня можете получить деловое предложение, которое может нанести урон вашей семейной жизни. Будьте бдительны и осторожны.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Стрельца

Откажитесь сегодня от больших изменений и экспериментов. Лучше делайте все, как раньше, чтобы не искушать судьбу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Козерога

Замечательный день, чтобы полностью посвятить его себе. Постарайтесь сегодня делать только то, что вам нравиться, встречаться с людьми, которые вам приятны. Перенапрягаться сегодня запрещено.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Водолея

Удачный день, чтобы закрыть все свои рабочие вопросы. Но вечер уделите семье и любимому человеку – это необходимо не только вашей половинке, а и вам для душевного спокойствия и гармонии.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, для Рыб

Хороший день для исполнения желаний и получения заветных целей. Планируйте, визуализируйте и наполняйтесь энергией. У вас сейчас удачный период.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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