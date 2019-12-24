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Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 24 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:49

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Овна

Все вопросы личного характера найдут сегодня свои ответы. Не уходите в себя и не замыкайтесь, а лучше сразу все обсудите. Вы найдете нужные слова и сможете наладить отношения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Тельца

Сегодняшний день лучше всецело уделить работе и финансовым вопросам. Тут вы сможете сосредоточиться и получить хорошие результаты.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Близнецов

Отличный день для романтических встреч, а вечер – для свиданий. Будьте милы, обворожительны и получайте удовольствие от общения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Рака

Сегодня активные действия и различные "наступательные" операции лучше не проводить – может не хватить энергии. Лучше уделите время тому занятию, которое подарит вам силы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Льва

Сегодня вы будете неотразимы и привлекательны не только для своего любимого человека, о и для всех представителей противоположного пола. Наслаждайтесь вниманием.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Девы

Не отвлекайтесь сегодня на мелочи и несерьезные дела. Лучше полностью сосредоточьтесь на незаконченных проектах, чтобы все успеть до Нового года.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Весов

Проявляйте сегодня вашу эрудицию, интеллект и таланты – будете иметь успех у противоположного пола и сможете повысить свою самооценку. Только не увлекайтесь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Скорпиона

Благоприятный день, чтобы посвятить время себе. Порадуйте себя чем-то вкусным, красивым и любимым. Вы это заслужили.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Стрельца

День сегодня будет насыщен различными событиями и делами. Сможете многое успеть сделать и еще больше запланировать. На работе начался благоприятный период.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Козерога

Перестаньте быть сильными и независимыми, просите о помощи, если она вам нужна и делегируйте обязанности по дому на других членов семьи. Иначе будете эмоционально истощены и раздражительны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Водолея

Сегодня будете чувствовать себя всемогущим и сможете многого добиться. Пользуйтесь моментом и становитесь лучше, сильнее, богаче. Удача на вашей стороне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2019 года, для Рыб

Будьте сегодня бдительны и осмотрительны. На работе делайте только то, что положено, за чужие проекты не беритесь, это не ваша забота. Дома будьте мягкими и спокойными.

Ранее мі сообщали про гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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