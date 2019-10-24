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Гороскоп на 24 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 24 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:23

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Овна

Сегодня у вас будет активный день богат различными событиями. Сил и энергии вам хватит на все, поэтому смело принимайте все вызовы судьбы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Тельца

Сможете почувствовать себя настоящим героем, который может горы свернуть. Причем поводом может стать, как романтическая история, так и рабочие вопросы. Главное не заигрывайтесь слишком и к вечеру вернитесь в прежнее состояние, чтобы отдохнуть и насладиться результатами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Близнецов

Решение серьезных рабочих вопросов лучше перенести на другое время. Сейчас лучшее, что вы можете сделать это залечь на дно. Так вы сможете продумать все ходы и закончить то, что не успели.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Рака

Сегодня вас будет сопровождать успех во всех сферах, за которые вы беретесь. Причем для этого вам даже не нужно будет прикладывать много усилий. Главное, что потребуется от вас – будьте активнее и смелее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Льва

У вас могут появиться сомнения касательно ваших отношений с партнером. Но не стоит горячиться и принимать быстрые решения, они могут иметь серозные последствия. Лучше прислушайтесь к своему сердцу, чтобы не прогадать.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Девы

Если вы давно хотели поговорить с начальником о повешении своей зарплаты – сегодня для этого разговора удачное время. Правда на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Весов

День пройдет легко и непринужденно – просто наслаждайтесь жизнью. Вечер проведите в кругу любимых и близких людей – душевная гармония и прилив счастья вам обеспечены.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Скорпиона

Хороший день для активных действий – рабочие проекты буду удачными, общение с клиентами – легким. В семейных отношениях идиллия, но для этого также потребуется приложить немного усилий.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Стрельца

Скорпион станете сегодня разбавителем сердец и всеобщим любимчиком. Для тех, кто без пары будет отличный шанс найти себе партнера, а тем, кто в отношениях, необходимо будет немного остыть, чтобы не совершить ошибок. День пройдет на позитивной ноте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Козерога

Будете иметь успех у противоположного пола, что поможет вам получить желаемое как на работе, так и в любовных делах. Главное не переборщить и не задирать сильно нос, чтобы не испортить положительный эффект.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Водолея

Отличный день, чтобы заняться собой. Причем как в профессиональном плане, так и в плане личностного роста. Учеба будет даваться легко. Сегодня вы способны на серьезные поступки и будете иметь в них успех.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2019 года, для Рыб

Рабочая неделя еще не закончилась, а вот силы – на исходе. Устройте сегодня спокойный день, отдохните, порадуйте чем-то приятным, вкусным и красивым – вы точно это заслужили.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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