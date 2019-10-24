Гороскоп на 24 октября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 24 октября для всех знаков зодиака
Сегодня у вас будет активный день богат различными событиями. Сил и энергии вам хватит на все, поэтому смело принимайте все вызовы судьбы.
Сможете почувствовать себя настоящим героем, который может горы свернуть. Причем поводом может стать, как романтическая история, так и рабочие вопросы. Главное не заигрывайтесь слишком и к вечеру вернитесь в прежнее состояние, чтобы отдохнуть и насладиться результатами.
Решение серьезных рабочих вопросов лучше перенести на другое время. Сейчас лучшее, что вы можете сделать это залечь на дно. Так вы сможете продумать все ходы и закончить то, что не успели.
Сегодня вас будет сопровождать успех во всех сферах, за которые вы беретесь. Причем для этого вам даже не нужно будет прикладывать много усилий. Главное, что потребуется от вас – будьте активнее и смелее.
У вас могут появиться сомнения касательно ваших отношений с партнером. Но не стоит горячиться и принимать быстрые решения, они могут иметь серозные последствия. Лучше прислушайтесь к своему сердцу, чтобы не прогадать.
Если вы давно хотели поговорить с начальником о повешении своей зарплаты – сегодня для этого разговора удачное время. Правда на вашей стороне.
День пройдет легко и непринужденно – просто наслаждайтесь жизнью. Вечер проведите в кругу любимых и близких людей – душевная гармония и прилив счастья вам обеспечены.
Хороший день для активных действий – рабочие проекты буду удачными, общение с клиентами – легким. В семейных отношениях идиллия, но для этого также потребуется приложить немного усилий.
Скорпион станете сегодня разбавителем сердец и всеобщим любимчиком. Для тех, кто без пары будет отличный шанс найти себе партнера, а тем, кто в отношениях, необходимо будет немного остыть, чтобы не совершить ошибок. День пройдет на позитивной ноте.
Будете иметь успех у противоположного пола, что поможет вам получить желаемое как на работе, так и в любовных делах. Главное не переборщить и не задирать сильно нос, чтобы не испортить положительный эффект.
Отличный день, чтобы заняться собой. Причем как в профессиональном плане, так и в плане личностного роста. Учеба будет даваться легко. Сегодня вы способны на серьезные поступки и будете иметь в них успех.
Рабочая неделя еще не закончилась, а вот силы – на исходе. Устройте сегодня спокойный день, отдохните, порадуйте чем-то приятным, вкусным и красивым – вы точно это заслужили.
Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.
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