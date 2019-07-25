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Гороскоп на 25 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 25 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2019 года, предусматривает, что нужно набраться терпения на сегодня. Ведь кроме основной работы придется выполнять еще множество не запланированных вами поручений.Выдержка и трудолюбие помогут вам одолеть любые сложности. Смело беритесь за работу — вероятность успеха очень велика.

Но будьте сдержанным в выборе слов при общении с теми, от кого вы чего-то хотите. Любое неосторожное высказывание может испортить исход дела.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Овнов

Сегодня придется доказывать, что вы действительно достойны той должности, которую занимаете. Сохраняйте спокойствие, тогда вас ждет успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Тельцов

Не торопитесь принимать скоропалительные решения, не ищите компромисс — пустите все на самотек, и судьба сама подскажет, как действовать дальше. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Близнецов

Если вас что-то не устраивает, то нужно либо предъявить претензии, либо поменять отношение к выполняемой работе. Выбирайте сами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Раков

Не бойтесь лишний раз согласовывать свои действия с руководством. Это покажет вашу заинтересованность в положительном исходе дела.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Львов

Наберитесь терпения на сегодняшний день. Ведь кроме основной работы придется выполнять еще множество не запланированных вами поручений.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Дев

Терпение, выдержка и трудолюбие помогут вам одолеть любые сложности. Смело беритесь за работу — вероятность успеха очень велика.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Весов

Нынче звезды не рекомендуют вам делиться с кем бы то ни было своими мечтами и переживаниями. Окружающие собьют вас с толку своими советами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Скорпионов

Выполнять данные вами обещания все-таки придется, даже если вам этого не захочется. В будущем постарайтесь не допускать таких ошибок.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Стрельцов

Будьте сдержанным в выборе слов при общении с теми, от кого вы чего-то хотите. Любое неосторожное высказывание может испортить исход дела.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Козерогов

Отнеситесь к возникшим сложностям спокойно и постарайтесь быстро все уладить. В целом день должен быть весьма благоприятным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Водолеев

Удачное время для разговора с шефом о карьерных перспективах. У вас довольно неплохие шансы добиться желаемого, главное — ничего не бойтесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для Рыб

Смело беритесь за самое сложное дело, решение придет само собой. И пусть вас не пугают нападки конкурентов, им вас одолеть не удастся.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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