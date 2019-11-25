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Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака: удачный день для начинаний

Астрологический прогноз на 25 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:34

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Овна

Ваш день сегодня будет насыщенным, но важно не переутомляться. Если будете делать хотя бы короткие передышки в течение дня – сможете сделать больше.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Тельца

Сегодня будет удачный день, чтобы начать какой-то масштабный проект. Заручитесь поддержкой коллег и у вас все непременно получиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Близнецов

Благоприятный день, чтобы проявить свои чувства к человеку, которого вы любите. Говорите об этом, проявляйте и показывайте чувства – сегодня вы непременно получите взаимность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Рака

Сегодня необходимо будет проявить осторожность, внимательность и научиться быть гибким. Так вы сможете достичь лучших результатов и избежать неприятных ситуаций связанных с работой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Льва

Сможете сегодня преуспеть в рабочих вопросах, поэтому не стоит сидеть сложа руки. Будьте активнее, любознательнее и сможете получить повышение или зарплату побольше.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Девы

Заняться сегодня необходимо не только решением рабочих вопросов, а и своим здоровьем. Пойдите на консультацию, сдайте необходимые анализы, наладьте свой рацион питания и тогда сможете расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Весов

Сегодня на первом месте у вас будут вопросы касательно ваших отношений. Сможете решить давно назревавший конфликт и перейти на новый этап ваших отношений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Скорпиона

Отличный день, чтобы целиком и полностью посвятить его себе. Займитесь теми делами, которые вам нравятся, сделайте то, что давно хотели, расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Стрельца

Почувствуете себя сегодня человеком со сверх возможностями. Постарайтесь сделать побольше дел и закрыть рабочие вопросы. Воспользуйтесь вашей энергией по полной.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Козерога

Столкнетесь сегодня с непонятным сопротивлением. Но не опускайте руки – упорство и желание помогут достичь вам большего.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Водолея

Удачный день для решения деловых вопросов. Сможете закрыть давно назревавшие вопросы и подписать выгодный контракт. Будьте смелее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, для Рыб

Устройте себе сегодня небольшую передышку. Запаситесь вкусной и полезной едой, посмотрите хороший фильм, дочитайте книгу или устройте легкий вечер в компании друзей. Расслабьтесь сегодня.

Ранее мы также поделились гороскопом на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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