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Гороскоп на 26 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 26 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 26 августа 2019 года, предусматривает, что в семейных отношениях вероятен мир и покой, а на работе вас ожидает встреча с интересными людьми, которые могут помочь вам в продвижении по службе.

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Возможно, этот день позволит вам благополучно осуществить самые смелые мечты.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Овнов

Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности. Встречи, связанные с расширением деятельности, принесут положительные результаты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Тельцов

Этот день обещает покой и равновесие.. Сегодня вы будете хозяином положения. Если есть желание, проведите вечер где-нибудь вне дома в приятной компании.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Близнецов

Нынешним днем может возникнуть конфликт с кем-то из партнеров. Тем не менее заключенные сегодня сделки обещают оказаться прибыльными.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Раков

Избегайте ненужных трат, планируйте свой бюджет и держитесь в его рамках иначе возможны бытовые ссоры, которые отразятся на отношениях в семье.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Львов

Находчивость и неординарность мышления позволят справиться с неожиданными известиями или нестандартными ситуациями, которые возникнут сегодня.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Дев

Есть вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Но это не значит, что все средства нужно вложить в лотерею.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Весов

Возможно, на службе возникнет конфликт с кем-то из партнеров, но вы сумеете быстро его погасить. А вот в семейной жизни все будет благополучно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Скорпионов

Этот день благоприятен для перемен: например, работы, места жительства, семейного положения.  Рекомендуется разорвать все ненужные связи и жизнь наладится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Стрельцов

Нынешний день будет весьма непрост. Излишняя мнительность или, наоборот, доверчивость может привести к недоразумениям в личной жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Козерогов

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Возможно, этот день позволит вам благополучно осуществить самые смелые мечты.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Водолеев

В семейных отношениях вероятен мир и покой, а на работе вас ожидает встреча с интересными людьми, которые могут помочь вам в продвижении по службе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 26 августа 2019 года для Рыб

Повышение жизненной активности может положительно повлиять на развитие отношений между близкими людьми. Постарайтесь сохранить эту гармонию.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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