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Гороскоп на 26 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 26 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Горосокоп на сегодня
Горосокоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 26 июля 2019 года, предусматривает, что, если вы хотите добиться поставленной цели как можно быстрее — заставьте себя сконцентрироваться на деле. Ваша исполнительность сыграет вам на руку.

Держите руку на пульсе событий. Наведите порядок на своем рабочем месте, забудьте о перерывах, и, может быть, тогда, вы успеете до выходных сделать все, что запланировали.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Овнов

Не пытайтесь перекладывать свои служебные обязанности на чужие плечи. Берите инициативу в свои руки и доведите начатое до конца.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Тельцов

Если хотите поработать без суеты и шума, попробуйте исчезнуть из поля зрения окружающих, которые постоянно донимают вас вопросами и советами. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Близнецов

Хотите добиться поставленной цели как можно быстрее — заставьте себя сконцентрироваться на деле. Ваша исполнительность сыграет вам на руку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Раков

Сегодня вы будете пребывать в прекрасном расположении духа. Поделитесь позитивом с окружающими, тогда мир вокруг вас станет немного добрее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Львов

Держите руку на пульсе событий. На следующей неделе  вас ожидают перемены на службе: скорее всего, это будет связано с кадровыми перестановками.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Дев

Не ждите, что кто-то другой будет отстаивать ваши интересы, научитесь делать это самостоятельно. Ваш успех только в ваших руках, будьте смелее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Весов

Держитесь в стороне от шумных сборищ и малознакомых людей. Вы сегодня слишком впечатлительны, и любая критика может вам навредить. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Скорпионов

Время противостояния окончилось. Больше никто не покушается ни на вашу выгоду, ни на ваше положение, ни на что-либо иное, чем вы не желали бы делиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Стрельцов

Наведите порядок на своем рабочем месте, забудьте о перерывах, и, может быть, тогда, вы успеете до выходных сделать все, что запланировали.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Козерогов

Весьма продуктивный день для вашей карьеры. Немного подкорректировав методы работы, вы добьетесь высот, о которых ранее могли лишь мечтать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Водолеев

Не пытайтесь компенсировать вялые действия в первой половине дня ударной активностью во второй. Необходимо распределить нагрузку равномерно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для Рыб

Сегодня будет для вас не слишком удачным в профессиональном плане. Постарайтесь выполнить все, что запланировали, но за новые дела не беритесь.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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