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Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 28 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Овна

Вы уже добились успеха в профессии и материальная сторона вопроса вас полностью устраивает. Вот только руки опускаются из-за отсутствия мотивации. Остановитесь и подумайте, что для вас важно, что вас вдохновляет и заряжает.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Тельца

Сегодня постарайтесь сконцентрироваться на отношениях. Начинается новый этап, который может стать серьезным шагом в будущем. Присмотритесь к партнеру и определитесь, важны ли вам эти отношения. Если да – действуйте, если нет – лучше не тяните это в новый год.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Близнецов

Сейчас лучшее время, чтобы заняться собой. Побалуйте себя любимыми процедурами, красивой покупкой или вкусным десертом. Вечер проведите за книгой или приятным фильмом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Рака

Сейчас вопросы карьеры, бизнеса и финансов отойдут на второй план. Сможете сконцентрироваться на ваших отношениях с партнером и получить от них настоящее удовольствие. Будьте счастливы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Лев

Самое важное для вас сегодня – ваше здоровье. Следите за тем, что едите, больше пейте воды, обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе или пойдите в спортзал. Все это подарит вам не только бодрость, но и зарядит правильными эмоциями.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Девы

День отлично подходит для пассивной деятельности. То есть, вы можете спланировать какие-то дела по дому, но постарайтесь не перенапрягаться. Иначе израсходуете весь запас энергии, которой у вас почти не осталось.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Весы

Хороший день для изменений и перевоплощений. Новый гардероб, прическа другая, необычный цвет волос или яркий маникюр – все это пойдет вам на пользу и подарит новые ощущения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Скорпион

Постарайтесь сегодня максимально избегать стресса, иначе рискуете заболеть. Настройтесь на позитив и старайтесь делать только то, что нравится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Стрелец

В начале дня стоит составить план дел и строго его придерживаться. Не совершайте сегодня необдуманных и дорогих покупок, иначе можете пошатнуть свой материальный покой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Козерог

Несмотря на то, что у вас перед праздниками накопилось много дел – самое время отдохнуть. Просто отодвиньте все в сторону и расслабьтесь, сделав то, что по настоящему любите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Водолей

Сегодня у вас обостриться творческое начало. Поддайтесь ему и уделите время на занятия живописью, музыкой или тем видом творчества, которое вам ближе всего. Уделите время своему любимому человеку – он скучает по вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2019 года, для Рыб

Сегодня вам лучше сконцентрироваться на рабочих вопросах, ведь скоро вас ждет повышение или выгодный проект. Но только в случае, если вы и правда трудолюбивы. У вас все получиться.

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Источник: Сегодня
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