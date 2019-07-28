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Гороскоп на 28 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 28 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2019 года, предусматривает самые важные решения следует отложить на пару-тройку дней. В делах полагайтесь на интуицию.

Этот день нужно провести в обществе родных людей, они нуждаются в вашем внимании. Так же день хорош для общения с друзьями.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Овнов

День чреват трудностями в личной жизни и осложнениями . Он несет резкие перемены настроения, так что не следует сегодня  принимать важные решения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Тельцов

Необходимо сконцентрироваться на приоритетных направлениях деятельности, понять, что именно от вас требуют и претворить задуманное в реальность.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Близнецов

Похоже, судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Вы справитесь с любыми трудностями, главное – умейте отстоять свое мнение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Раков

Вам придется контролировать свои расходы. В будущем возможны незапланированные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Львов

Самые важные решения следует отложить на пару-тройку дней. Хотя проблемы  личного характера придется разруливать сегодня, причем в спешном порядке.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Дев

В делах полагайтесь на интуицию, а не советы окружающих. Только вы знаете чего хотите добиться, значи, вам и решать какой именно путь выбрать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Весов

Забудьте о работе, сегодня ваша личная жизнь требует срочного вмешательства. Этот день нужно провести в обществе родных людей, они нуждаются в вашем внимании.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Скорпионов

Сложный период вашей жизни подходит к концу, скоро все будет так, как вы планировали, нужно только подождать и не усугублять ситуацию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Стрельцов

Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности поможет добиться успеха практически в любом деле. Так же день хорош для общения с друзьями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Козерогов

В этот день не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Выходной проведите с пользой для себя, а все остальное может подождать до завтра.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Водолеев

Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, все зависит исключительно от вашего настроя.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для Рыб

Всплеск эмоций и раздражительность могут вызвать в вас желание нагрубить или обидеть родственников. Нельзя отстаивать свои взгляды любыми средствами.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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