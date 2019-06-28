Гороскоп на 28 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 28 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2019 года, предусматривает, что нынешний день не подходит для самоанализа и построения планов. Зато вы можете дать себе возможность отдохнуть или провести вечер в хорошей компании. Рекомендуется планирование отпуска.

Также вам следует более внимательно относиться к мелочам и не принимать критику в свой адрес слишком близко к сердцу. Для реализации ваших устремлений понадобятся терпение и целеустремленность.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Овнов

В ближайшее время вам могут предложить новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Тельцов

Сегодня возможны мелкие неприятности или разочарования. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня, все пройдет и это тоже.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Близнецов

Нынешний день не подходит для самоанализа и построения планов на будущее. Зато вы можете дать себе возможность отдохнуть или провести вечер в хорошей компании.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Раков

Вам представится возможность решить возникшие в прошлом проблемы и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Постарайтесь воспользоваться данным шансом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Львов

Вероятно, сегодня вы получите известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить текущее положение дел. Упустить такую возможность было бы неразумно.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Дев

Вам следует более внимательно относиться к мелочам и не принимать критику в свой адрес слишком близко к сердцу. Только так вы добьетесь своих целей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Весов

Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Скорпионов

Наступило время для хорошего отдыха. Рекомендуется планирование отпуска. Но обязательно учтите интересы всех, с кем вы собираетесь его провести.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Стрельцов

Сегодня вы не сможете в полной мере проявить свои таланты или использовать ситуацию в собственных целях. Все, чего вы добьетесь, будет сделано с большим трудом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Козерогов

Нанче следует привести в равновесие чувства и мысли. Вероятно неожиданное известие, которое может в корне изменить привычный образ жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для Водолеев

Этот день символизирует обретение внутренней свободы и душевного равновесия Вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 298 июня 2019 года для Рыб

Вы будете способны с честью выйти из самых запутанных ситуаций. Для реализации ваших устремлений понадобятся терпение и целеустремленность.

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