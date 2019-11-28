Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака: Львов ждет нелегкий выбор, а Козерогов – встречи

Астрологический прогноз на 28 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Овна

Сегодня сможете немного передохнуть. Главное спланировать день так, чтобы вы не просидели в четырех стенах, а как-то взбодрили себя – театр, кино, музей, шопинг. Сделайте то, что вас порадует.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Телец

Сегодня вам необходимо быть особенно уравновешенным, чтобы не наделать глупостей. Следите за своими словами и действиями.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Близнецов

Получите плоды своей тяжелой работы в виде денежного вознаграждения. Но не спешите лениться и опускать руки, впереди новый скачок в карьере – будьте начеку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Рака

Сегодня у вас произойдет некий диссонанс: вы захотите горы свернуть, но при этом будете здорово лениться. Чтобы не упустить возможность достичь хороших результатов, хорошенько спланируйте свой день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Льва

Сегодня можете стать перед выбором – семья или карьера. Тут важно отталкиваться больше от ваших желаний, нежели от рационализма. Сделайте правильный выбор.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Девы

Хороший день, чтобы уделить его планированию. Неважно, что это будет план по продвижению бизнеса, выполнения работы по дому или отпуска – сможете все сделать быстро и правильно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Весов

Сегодня можете почувствовать какую-то неопределенную силу, которая будет вас тормозить. Не отвлекайтесь от намеченной цели и найдите свою мотивацию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Скорпиона

Удачный день для косметических и лечебных процедур. Главное – найдите время и не старайтесь сделать все как можно быстрее. Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Стрельца

У вас сегодня могут попросить совет или помощь. Тут важно, чтобы желание других людей, не противоречили с вашими. Если они не совпадают – смело отказывайтесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Козерога

День просто создан для дружеских встреч, разговоров, вечеринок. Будьте открыты, веселы и радостны – это здорово зарядит вас энергией до конца недели.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Водолея

Благоприятный день для душевных разговоров со своим любимым человеком. Поинтересуйтесь его желаниями и расскажите о своих, проведите вместе вечер и поделитесь планами на будущее. Это здорово сблизит вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2019 года, для Рыб

Важный навык, который вам сегодня просто необходим – умение контролировать свои слова и действия. Лучше сконцентрируйтесь на себе и своих желаниях.

Ранее мы также поделились гороскопом на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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