Гороскоп на 28 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 28 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Овна

Сегодня вас ожидает довольно интересный день, но будьте бдительны, ведь в первой половине дня вы будете иметь успех во всех сферах, тогда, как во второй половине все будет валиться из рук. Следите за своим настроением и эмоциями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Тельца

Все начинания этого дня будут иметь большой успех. Поэтому проведите его активно и распланируйте каждый час, чтобы провести его с пользой. Вашей энергии хватит на все.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Близнецов

Сегодня могут произойти недопонимания в семье. Запаситесь терпением и контролируйте свои слова, потому что можете наломать дров. Рабочие дела будут решаться без спешки и задержек.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Рака

Любовные отношения будут не только делать вас счастливым, но и мотивировать на покорение новых карьерных вершин. И у вас это будет получаться очень хорошо. Наслаждайтесь жизнью.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Льва

Полученная сегодня информация может сбить вас с толку и озадачить, но не стоит опускать руки. Постарайтесь провести больше времени наедине и меньше сидеть в интернете. Вечер проведите за книгой или в кругу родственников – это поможет расслабиться и переключиться после тяжелого дня.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Девы

Сейчас вы можете стоять обиняком от всех важных вопросов на работе из-за предыдущих неурядиц, но это ненадолго. Сегодня хороший день, чтобы больше слушать и меньше делать. Вы еще наверстаете свое.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Весов

Начинать важные проекты и судебные разбирательства сегодня не стоит. Лучше завершите те проекты, которые уже были начаты. Будьте сегодня максимально самостоятельными. Это поможет вам быстрее собраться и прийти в нужную форму.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня может проснуться ваша хитрость и вы начнете использовать ее в рабочих делах. Будьте аккуратны, ведь не всегда это может быть вам на пользу. Не заигрывайтесь и вовремя остановитесь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Стрельца

Отличный день, чтобы провести его с родными и близкими. Это поможет вам переключиться от рабочих вопросов и настроиться на покорение новых вершин. Впереди вас ждет плодотворный период на работе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Козерога

Можете смело браться за авантюрные проекты – вам сегодня везет. Но риск должен быть оправдан, иначе может наступить кризис. Настройтесь сегодня на позитив и удачу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Водолея

Завершите сегодня те проекты, которые начали давно, но что-то мешало их завершению. Это поможет вам выдохнуть и переключиться на задачи по серьезнее, в которых вас ждет успех. Возможны денежные поступления.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, для Рыб

Деловое партнерство окажется удачным, поэтому вам остается только наслаждаться общением, чувствами и эмоциями. Сконцентрируйтесь сегодня на том, что доставляет вам удовольствие и радость.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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