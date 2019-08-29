Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 29 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, предусматривает, что нынешний день будет весьма непредсказуем, так что тщательно продумывайте каждый свой шаг и не принимайте никаких важных решений.

На данном этапе звезды категорически не рекомендуют менять место работы или искать дополнительный заработок в иных сферах деятельности.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Овнов

В этот день лучше ничего не начинать. Положитесь на интуицию. В отношениях с близкими людьми не проявляйте излишней категоричности — вероятны ссоры.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Тельцов

Звезды рекомендуют провести сегодняшний вечер в компании самых близких людей. Поделитесь с ними своими мыслями — и вы получите ценный совет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Близнецов

Есть вероятность негативных перемен в плане финансов. Поэтому постарайтесь не тратить денег на пустяки, а только на то, что вам действительно необходимо.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Раков

Пришло время подумать — в том ли направлении вы движетесь. Если вы сомневаетесь в правильности выбранного пути — есть смысл просить о помощи.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Львов

Новое дело, которым вы планировали сегодня заняться, не принесет желаемых результатов. Выгода возможна только от уже начатых дел.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Дев

Самое время — проанализировать свои успехи и неудачи и составить план дальнейших действий. Следуя ему, вы обязательно добьетесь успеха.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Весов

Нынешний день будет весьма непредсказуем, так что тщательно продумывайте каждый свой шаг и не принимайте никаких важных решений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Скорпионов

Наконец-то к вам вернется вдохновение и желание двигаться дальше. Сейчас вы сможете реализовать часть планов, что придаст вам уверенности в себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Стрельцов

На данном этапе звезды категорически не рекомендуют менять место работы или искать дополнительный заработок в иных сферах деятельности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Козерогов

Пришло время для построения детальных планов на обозримое будущее. Придерживаясь их, вы сможете добиться невероятных результатов.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Водолеев

Избегайте рисков, из-за необдуманных действий не исключены финансовые потери или трудности в достижении целей. Вскоре ситуация наладится, не волнуйтесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, для Рыб

Сегодня не следует переоценивать свои силы. Если вы чувствуете, что энергии недостаточно для завершения начатого, лучше вообще не беритесь за эту работу.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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