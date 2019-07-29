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Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 29 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2019 года, предусматривает, что нужно смело браться за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Но не спешите делиться планами, держите их при себе. Если вы мечтали о переменах в жизни, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений. 

Следите за своим здоровьем. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия. 

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Овнов

Следите за своим здоровьем. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия, возможны также конфликты с родственниками или детьми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Тельцов

Внезапные непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Сейчас важно планировать бюджет и не отклоняться от задуманного.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Близнецов

Благоприятный день для начала новых дел, для обучения и общения с близкими. Все полученные знания обязательно пригодятся вам в дальнейшем.

Рак (22 июня – 22 июля)

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Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Раков

Будьте открыты и дружелюбны. Не исключено, что вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит ваш внутренний мир.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Львов

Будьте внимательны: сегодня вероятны ошибки при оформлении документов. Выгодное предложение или видимый прогресс в делах окажутся сомнительными.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Дев

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Проявляйте сдержанность, если конфликт разрешится не в вашу пользу. Проанализируйте ситуацию, чтобы в будущем не допускать подобных проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Весов

Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Скорпионов

Самое время признаться в допущенных ошибках и начать все с чистого листа. Вы справитесь с любыми сложностями, ведь сегодня удача на вашей стороне.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Стрельцов

Отношения между партнерами будут стремиться к гармонии, однако неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу. 

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Козерогов

Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят прибегнуть к решительным действиям. Не бойтесь перемен, настройтесь на позитив и все получится.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Водолеев

Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Но не спешите делиться планами, держите их при себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Рыб

Если вы мечтали о переменах в жизни, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений. 

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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