Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 29 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2019 года, предусматривает, что нужно смело браться за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Но не спешите делиться планами, держите их при себе. Если вы мечтали о переменах в жизни, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений.
Следите за своим здоровьем. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия.
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Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Овнов
Следите за своим здоровьем. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия, возможны также конфликты с родственниками или детьми.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Тельцов
Внезапные непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Сейчас важно планировать бюджет и не отклоняться от задуманного.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Близнецов
Благоприятный день для начала новых дел, для обучения и общения с близкими. Все полученные знания обязательно пригодятся вам в дальнейшем.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Раков
Будьте открыты и дружелюбны. Не исключено, что вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит ваш внутренний мир.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Львов
Будьте внимательны: сегодня вероятны ошибки при оформлении документов. Выгодное предложение или видимый прогресс в делах окажутся сомнительными.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Дев
Проявляйте сдержанность, если конфликт разрешится не в вашу пользу. Проанализируйте ситуацию, чтобы в будущем не допускать подобных проблем.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Весов
Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Скорпионов
Самое время признаться в допущенных ошибках и начать все с чистого листа. Вы справитесь с любыми сложностями, ведь сегодня удача на вашей стороне.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Стрельцов
Отношения между партнерами будут стремиться к гармонии, однако неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Козерогов
Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят прибегнуть к решительным действиям. Не бойтесь перемен, настройтесь на позитив и все получится.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Водолеев
Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Но не спешите делиться планами, держите их при себе.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Рыб
Если вы мечтали о переменах в жизни, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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