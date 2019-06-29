Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 29 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019 года, предусматривает, что нынешний день следует посвятить не слишком активному отдыху в компании друзей. День обещает быть спокойным и продуктивным. Благоприятны так же творческая работа и прогулки с детьми.

Вам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить свою жизнь в лучшую сторону и, конечно, измениться самим.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Овнов

День откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Тельцов

Исключите физические нагрузки и рискованные предприятия. Нынешний день следует посвятить не слишком активному отдыху в компании друзей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Близнецов

Сегодня вам следует заняться личной жизнь. Одиноких Близнецов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Раков

Несмотря на выходной, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Львов

Остерегайтесь делиться своими планами с посторонними людьми, иначе замыслам не суждено будет воплотиться в жизнь. Лучше потом поделитесь результатами.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Дев

День обещает быть спокойным и продуктивным. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего материального благополучия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Весов

В этот день вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, обязательно исключите случайные знакомства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Скорпионов

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни, связанные с новыми знакомствами, а так же разрывом прежних отношений.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Стрельцов

Не исключено, что именно в этот день вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы, которые вы так долго пытались урегулировать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Козерогов

Будьте осторожны, выражая эмоции. В проявлении чувств следует быть осмотрительным — это позволит лучше разглядеть предмет своего внимания.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Водолеев

Рекомендуется навестить давних друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи. Благоприятны так же творческая работа и прогулки с детьми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Рыб

Вам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить свою жизнь в лучшую сторону и, конечно, измениться самим.

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