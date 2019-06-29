Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 29 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019 года, предусматривает, что нынешний день следует посвятить не слишком активному отдыху в компании друзей. День обещает быть спокойным и продуктивным. Благоприятны так же творческая работа и прогулки с детьми.
Вам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить свою жизнь в лучшую сторону и, конечно, измениться самим.
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Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Овнов
День откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Тельцов
Исключите физические нагрузки и рискованные предприятия. Нынешний день следует посвятить не слишком активному отдыху в компании друзей.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Близнецов
Сегодня вам следует заняться личной жизнь. Одиноких Близнецов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Раков
Несмотря на выходной, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Львов
Остерегайтесь делиться своими планами с посторонними людьми, иначе замыслам не суждено будет воплотиться в жизнь. Лучше потом поделитесь результатами.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Дев
День обещает быть спокойным и продуктивным. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего материального благополучия.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Весов
В этот день вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, обязательно исключите случайные знакомства.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Скорпионов
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни, связанные с новыми знакомствами, а так же разрывом прежних отношений.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Стрельцов
Не исключено, что именно в этот день вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы, которые вы так долго пытались урегулировать.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Козерогов
Будьте осторожны, выражая эмоции. В проявлении чувств следует быть осмотрительным — это позволит лучше разглядеть предмет своего внимания.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Водолеев
Рекомендуется навестить давних друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи. Благоприятны так же творческая работа и прогулки с детьми.
Гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для Рыб
Вам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить свою жизнь в лучшую сторону и, конечно, измениться самим.
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