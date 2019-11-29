Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака: сегодня будет эмоциональный день
Астрологический прогноз на 29 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Овна
Сейчас на первом месте у вас будут романтические отношения и проявления любви. Не пытайтесь думать рационально, расслабьтесь и насладитесь моментом.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Тельца
Сегодня вы можете стать перед выбором, где стоит быть очень объективным. Не делайте быстрых выводов и не давайте срочных ответов, возьмите паузу, чтобы все обдумать.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Близнецов
Отличный день для семейной прогулки или душевного вечера в кругу родных людей. Приготовьте вкусный ужин и просто наслаждайтесь.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Рака
Сегодня противопоказаны переутомления и различные физические нагрузки. Позаботьтесь о себе, сделайте приятные процедуры, приготовьте полезный завтрак и пейте витаминные чаи.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Льва
Сегодня вас ждет эмоциональный день. Чтобы не довести себя до нервного срыва, научитесь контролировать свои эмоции и держать в руках. Чтобы избежать неловких ситуаций, лучше промолчите.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Девы
Получите сегодня интересное предложение, которое будет напрямую касаться вашего карьерного роста и финансового благополучия. Не стоит мешкать – берите ситуацию в свои руки.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Весов
В вашем окружении сегодня может быть повышена эмоциональность. Не поддавайтесь общему настроению, лучше отвлекитесь на что-то. Это поможет вам получить желаемое, даже не прилагая много усилий.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Скорпиона
Можете почувствовать себя сегодня уставшим и опустошенным. Не отчаивайтесь и не боритесь с этим состоянием. Лучше поддайтесь меланхолии и просто отдохните.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Стрельца
Сегодня неблагоприятный день для шумных вечеринок и компаний. Лучше отдайте предпочтение спокойному вечеру с любимым человеком или родными. Так сможете избежать множество конфликтов и стрессов.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Козерога
Хороший день, чтобы основательно заняться своим здоровьем. Полезные продукты, спорт, прогулка по свежему воздуху и правильные косметические процедуры способны подарить вам такое необходимое ощущение легкости.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Водолея
День пройдет активно и наполнено. Сможете сделать много полезных дел, а вечер обязательно посвятите любимому человеку. Поддерживайте искры страсти в ваших отношениях.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, для Рыб
Сегодняшний день лучше провести максимально спокойно и без суеты. Делайте то, что должны и будьте верны своим правилам. Добьетесь успеха в начатых проектах.
Ранее мы также поделились гороскопом на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.
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