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Гороскоп на 29 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 29 сентября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на 29 сентября 2019 года: день подходит для путешествий и отдыха в кругу семьи.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Овнов

Сегодня лучше не ссориться с друзьями и близкими вам людьми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Тельцов

В этот день хорошо сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Близнецов

Соберитесь. Ваша невнимательность может плохо кончиться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Раков

Не нужно ссориться по пустякам. Лучше просто наслаждайтесь этим днем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Львов

День подходит для путешествий и отдыха в кругу семьи.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Дев

Своими неуместными комментариями вы можете обидеть близких людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Весов

Сегодня — неплохо сменить образ и отправиться за покупками для смены стиля.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Скорпионов

Вы можете завести новые знакомства, но нужно немного больше доверять людям.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Стрельцов

Этот день нужно посвятить родным и близким. Постарайтесь сегодня решить их проблемы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Козерогов

Попробуйте увидеться со старыми друзьями и знакомыми. У вас надеться много общих тем для разговоров.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Водолеев

Сегодня — прекрасный день для отдыха. Используйте тот день по максимуму.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, для Рыб

В этот день нужно побороть свои страхи.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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Источник: Сегодня
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