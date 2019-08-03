Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 3 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 3 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 3 августа 2019 года, предусматривает, что этот день стоит посвятить отдыху. Не обязательно весь день проводить дома, лучше  пригласить друзей и провести этот вечер в их обществе.

Позвольте себе неординарные поступки, удивляйте своих близких и друзей. Так вы сможете избавиться от преследующего вас однообразия происходящего вокруг вас.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Овнов

Смените обстановку, постарайтесь отвлечься от волнующего вас вопроса и вы обязательно разберетесь каким образом решить возникшие проблемы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Тельцов

Сегодня вас посетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя, обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Близнецов

Скорее всего  сегодня вас ожидают некие незапланированные траты. Главное не мелочитесь, в ближайшее время расходы должны окупиться

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Раков

Для начала подумайте, какие последствия может иметь то, что вы собираетесь реализовать, а потом сразу откажитесь от своей затеи, ради собственного блага.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Львов

Самое время обсудить вопросы вашей карьеры с человеком, мнение которого вам очень ценно. Он даст вам хороший совет или поможет в продвижении на службе.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Дев

Этот день стоит посвятить отдыху. Не обязательно весь день проводить дома, лучше  пригласить друзей и провести этот вечер в их обществе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Весов

В последнее время вы слишком много работали, силы ваши на исходе их необходимо восстановить. Поэтому нынешний день нужно посвятить отдыху.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Скорпионов

Позвольте себе неординарные поступки, удивляйте своих близких и друзей. Так вы сможете избавиться от преследующего вас однообразия происходящего вокруг вас.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Стрельцов

В вашей жизни сейчас не все благополучно и безоблачно. Лучше перебороть себя  и попробовать решить проблему, чем откладывать ее снова и снова.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Козерогов

Если вы думаете, как быстрее взобраться вверх по служебной лестнице, не затрачивая при этом слишком много усилий, приглядитесь к друзьям, они помогут добиться желаемого.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Водолеев

Сегодня будьте осторожны и не ввязывайте в аферы, избегайте неблагонадежных предложений и даже тех, которые лишь кажутся вам сомнительными.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 3 августа 2019 года для Рыб

Не спешите сегодня отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых после напряженной рабочей недели. Реализуйте свое право.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на август 2019 для знака Рыбы: цените то, что имеете Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: вы готовы к переменам в личной жизни Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: не давайте несбыточных обещаний Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: пришло время перезагрузки
знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Как убрать мешки под глазами и отеки век
Как убрать мешки под глазами и отеки век
5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят
5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят

Популярные статьи

Вчера, 17:00Fun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 16:41Events

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 14:31Психология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 августаFun

Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео

1 августаШоу-бизнес

Не узнать! Олег Винник показал себя в юности с необычной прической

1 августаFun

Загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку: фото

1 августаПсихология

Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

31 июляШоу-бизнес

Дмитрий Комаров показал брата и сестру: фото двойняшек

31 июляТехно

Microsoft придумала новый способ переустановки Windows

31 июляEvents

Новолуние 1 августа 2019: что нельзя делать

31 июляШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

31 июляFun

31 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 июляАфиша

Дождались! В сети появилась вырезанная сцена из "Мстителей: Финал"

31 июляШоу-бизнес

Ани Лорак с новым бойфрендом подтвердили отношения: фотофакт

31 июляEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Новости партнеров

30 нескучных вопросов ребенку вместо
30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Самые странные бытовые привычки согласно знаку Зодиака
Самые странные бытовые привычки согласно знаку Зодиака
Звезда
Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за бывшего Пэлтроу
Алина Гросу призналась, делала ли она пластику носа
Алина Гросу призналась, делала ли она пластику носа
Сухая кожа: главные причины и как с этим бороться
Сухая кожа: главные причины и как с этим бороться
Найдены проблемы в безопасности самых популярных сигнализаций
Найдены проблемы в безопасности самых популярных сигнализаций
Как определить характер по цвету волос?
Как определить характер по цвету волос?