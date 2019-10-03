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Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 3 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Овна

Сегодня у вас противоречивый день, когда ваши желания не будут совпадать с возможностями, а результат получиться неудовлетворительным. Умерьте вой пыл и не беритесь за серьезные проекты сегодня.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Тельца

Сегодня вам нужно загадывать желания, которые непременно сбудутся. В этот день полезно наращивать базу контактов, совершать сделки, планировать новые дела и путешествовать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Близнецов

Сегодня ваш день будет перегружен делами, на которые не будет хватать времени. Научитесь говорить нет и не беритесь за все дела сразу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Рака

Сегодня удачный день для романтических дел. Появиться отличный шанс завязать романтические отношения с человеком старше себя или стоящим выше вас по социальному рангу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Льва

Сегодня удачный день для семейных встреч – найдите время для общения с родственниками и друзьями. Это отлично подымит вам настроение.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Девы

Сегодня у вас может появиться "материнский инстинкт", когда захочется стать для кого-то покровителем. Не навязывайте своего участия, это может только навредить

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Весов

Удачный день, чтобы провести его с семьей и родственниками. Будьте открыты в своих делах, проявляйте любознательность и в вашей жизни все будет хорошо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Скорпиона

На первом месте у вас сегодня будет забота о доме. Но, чтобы не раздражаться, постарайтесь не обращать внимание на мелочи и правильно расположить к себе домочадцев.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Стрельца

Ваш жизненный потенциал сегодня на высоком уровне. Это поможет вам использовать свою энергию, привлекая окружающих к участию в собственных планах и проектах. Уделите сегодня больше внимания питанию и отдыху.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Козерога

Сегодня вы удачно сможете совместить отдых и работу. Самое время наладить партнерские связи и обрести соратников.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Водолея

У некоторых представителей знака может возникнуть желание уйти из семьи, окунувшись с омутом в новые отношения. Не горячитесь и дайте себе время все хорошо обдумать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019 года, для Рыб

Сегодня вы окунетесь в романтические чувства, возможно интересное знакомство с иностранцем. Будьте открыты к новым знакомствам, но не теряйте головы.

Ранее мы уже писали про гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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