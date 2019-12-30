Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 30 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Овна

Сейчас рабочие и финансовые вопросы будут стоять на первом месте. Не стесняйтесь попросить совета или помощи у людей, которые наверняка знают ответы. Хороший период для общения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Тельца

Хороший период для рабочих вопросов – смело заключайте новые сделки, проводите серьезные переговоры и обзаводитесь важными контактами. В любовных отношениях благодать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Близнецов

Все, что вы себе планировали, будет осуществляться. Главное четко знать свои цели и желания, чтобы не идти на поводу у общественного мнения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Рака

Благоприятный период, чтобы накопить энергию, вдохнуть новую жизнь в старые проекты и вещи. А если есть ощущение, что все надоело – смело меняйте, внедряйте новое в свою жизнь, чтобы обрести спокойствие.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Льва

Сейчас финансовое благополучие будет иметь для вас слишком важное значение. Вы можете добиться успеха на этой ниве, если приложите максимум усилий, как физических, так и интеллектуальных. Главное – не идти по головам, иначе все усилия будут напрасны.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Девы

Чтобы браться за новые дела, важно закончить все свои мелкие незавершенные дела, которые накопились за последнее время. Подтяните к Новому году все хвосты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Весов

У вас нынче оптимистичный период – будете иметь возможность тратить деньги, и воспользуетесь ею по полной. Главное – не корите потом себя за это, ведь деньги для того и даны, чтобы их тратили.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Скорпиона

Рабочие дела сегодня подождут, а вот бытовые ждать уже не могут. Беритесь за уборку, ремонт или украшение своего жилья, иначе рискуете встретить праздники в грязи и с полным шкафом хлама – груз, который вам точно не нужен в следующем году.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Стрельца

Решая сегодня рабочие и бытовые вопросы, обязательно подключайте к процессу свою творческую личность. Так и дела будут решаться проще, и вы не заскучаете.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Козерога

Сегодня вы можете смело пожинать плоды своих трудов, радуясь и наслаждаясь результатами. Похвалите себя за них и побалуйте чем-то красивым или вкусным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Водолея

Благоприятный период, чтобы попробовать что-то новое: новые проекты, встречи, планы, цели. Будьте смелыми и уверенными в себе, это поможет добиться лучших результатов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, для Рыб

У вас сейчас очень продуктивный период – сможете достичь хороших результатов в личной сфере и в рабочей. Главное – чувствовать грань и период, когда нужно остановиться. Свою позицию и мнение нужно отстаивать, иначе будет нарушено ваши границы. А это чревато подрывом вашего душевного спокойствия.

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