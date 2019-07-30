Гороскоп на 30 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 30 июля 2019 года, предусматривает, что вам сегодня предстоит очень много общаться и договариваться с людьми. Постарайтесь достойно справиться с навалившимся грузом ответственности, но не взваливайте на себя слишком много обязанностей, поскольку силы ваши на исходе.
Сегодня придется показать все, на что вы способны. В случае, если вы достойно покажете себя, то в ближайшее время вас ждет неплохой бонус.
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Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Овнов
Сегодня благоприятный день для различного рода нововведений. Действуйте решительно — сейчас препятствий будет куда меньше, чем завтра.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Тельцов
Самое время для беседы с шефом о волнующих вас вопросах. Скорее всего, руководитель пойдет вам навстречу и поможет разрешению проблем.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Близнецов
Вам сегодня предстоит очень много общаться и договариваться с людьми. Постарайтесь достойно справиться с навалившимся грузом ответственности.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Раков
Конечно, упорство — это замечательно, но о стратегии действий забывать не стоит. Так что сегодня не стоит идти напролом, лучше грамотно огибать препятствия.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Львов
Если какое-то ваше действие, по вашему мнению, представляет угрозу для вашей же карьеры или репутации, то лучше его и вовсе не предпринимать.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Дев
Сегодня вас ждет приятный день: неприятностей и проблем не предвидится. Проявите настойчивость, и тогда вам удастся повысить свои заработки.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Весов
Не взваливайте на себя слишком много обязанностей, поскольку силы ваши на исходе и справиться с большим объемом работы не получится.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Скорпионов
В погоне за прибылью вы рискуете навредить себе Лучше не приобрести ничего, чем лишиться того, что сейчас у вас есть. Продумывайте свои действия.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Стрельцов
Во всеобщем хаосе только вам удастся уладить накалившуюся обстановку. Берите инициативу в свои руки и действуйте решительно и быстро.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Козерогов
Звезды гарантируют вам финансовое благополучие, но только в том случае, если вы возьмете дело в свои руки и будете готовы трудиться на результат.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Водолеев
Сегодня придется показать все, на что вы способны. В случае, если вы достойно покажете себя, то в ближайшее время вас ждет неплохой бонус.
Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Рыб
В этот день важно уделить время и работе, и семье. Вечер лучше провести вне дома, но так, чтобы близким тоже было интересно то, что вы задумали.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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