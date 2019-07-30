Гороскоп на 30 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2019 года, предусматривает, что вам сегодня предстоит очень много общаться и договариваться с людьми. Постарайтесь достойно справиться с навалившимся грузом ответственности, но не взваливайте на себя слишком много обязанностей, поскольку силы ваши на исходе.

Сегодня придется показать все, на что вы способны. В случае, если вы достойно покажете себя, то в ближайшее время вас ждет неплохой бонус.

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Овнов

Сегодня благоприятный день для различного рода нововведений. Действуйте решительно — сейчас препятствий будет куда меньше, чем завтра.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Тельцов

Самое время для беседы с шефом о волнующих вас вопросах. Скорее всего, руководитель пойдет вам навстречу и поможет разрешению проблем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Близнецов

Вам сегодня предстоит очень много общаться и договариваться с людьми. Постарайтесь достойно справиться с навалившимся грузом ответственности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Раков

Конечно, упорство — это замечательно, но о стратегии действий забывать не стоит. Так что сегодня не стоит идти напролом, лучше грамотно огибать препятствия.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Львов

Если какое-то ваше действие, по вашему мнению, представляет угрозу для вашей же карьеры или репутации, то лучше его и вовсе не предпринимать.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Дев

Сегодня вас ждет приятный день: неприятностей и проблем не предвидится. Проявите настойчивость, и тогда вам удастся повысить свои заработки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Весов

Не взваливайте на себя слишком много обязанностей, поскольку силы ваши на исходе и справиться с большим объемом работы не получится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Скорпионов

В погоне за прибылью вы рискуете навредить себе Лучше не приобрести ничего, чем лишиться того, что сейчас у вас есть. Продумывайте свои действия.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Стрельцов

Во всеобщем хаосе только вам удастся уладить накалившуюся обстановку. Берите инициативу в свои руки и действуйте решительно и быстро.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Козерогов

Звезды гарантируют вам финансовое благополучие, но только в том случае, если вы возьмете дело в свои руки и будете готовы трудиться на результат.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Водолеев

Сегодня придется показать все, на что вы способны. В случае, если вы достойно покажете себя, то в ближайшее время вас ждет неплохой бонус.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Рыб

В этот день важно уделить время и работе, и семье. Вечер лучше провести вне дома, но так, чтобы близким тоже было интересно то, что вы задумали.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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