Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 30 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2019 года, предусматривает, что вам сегодня предстоит очень много общаться и договариваться с людьми. Постарайтесь достойно справиться с навалившимся грузом ответственности, но не взваливайте на себя слишком много обязанностей, поскольку силы ваши на исходе.

Сегодня придется показать все, на что вы способны. В случае, если вы достойно покажете себя, то в ближайшее время вас ждет неплохой бонус.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Овнов

Сегодня благоприятный день для различного рода нововведений. Действуйте решительно — сейчас препятствий будет куда меньше, чем завтра.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Тельцов

Самое время для беседы с шефом о волнующих вас вопросах. Скорее всего, руководитель пойдет вам навстречу и поможет разрешению проблем. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Близнецов

Вам сегодня предстоит очень много общаться и договариваться с людьми. Постарайтесь достойно справиться с навалившимся грузом ответственности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Раков

Конечно, упорство — это замечательно, но о стратегии действий забывать не стоит. Так что сегодня не стоит идти напролом, лучше грамотно огибать препятствия.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Львов

Если какое-то ваше действие, по вашему мнению, представляет угрозу для вашей же карьеры или репутации, то лучше его и вовсе не предпринимать. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Дев

Сегодня вас ждет приятный день: неприятностей и проблем не предвидится. Проявите настойчивость, и тогда вам удастся повысить свои заработки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Весов

Не взваливайте на себя слишком много обязанностей, поскольку силы ваши на исходе и справиться с большим объемом работы не получится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Скорпионов

В погоне за прибылью вы рискуете навредить себе Лучше не приобрести ничего, чем лишиться того, что сейчас у вас есть. Продумывайте свои действия.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Стрельцов

Во всеобщем хаосе  только вам удастся уладить накалившуюся обстановку. Берите инициативу в свои руки и действуйте решительно и быстро.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Козерогов

Звезды гарантируют вам финансовое благополучие, но только в том случае, если вы возьмете дело в свои руки и будете готовы трудиться на результат.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Водолеев

Сегодня придется показать все, на что вы способны. В случае, если вы достойно покажете себя, то в ближайшее время вас ждет неплохой бонус.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для Рыб

В этот день важно уделить время и работе, и семье. Вечер лучше провести вне дома, но так, чтобы близким тоже было интересно то, что вы задумали.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия Гороскоп на август 2019 для знака Весы: вас переполняют новые идеи Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака Гороскоп на август 2019 для знака Лев: старайтесь избирательнее относиться к окружающим
знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных

Популярные статьи

Вчера, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

28 июляТехно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

28 июляFun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 июляТехно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

28 июляПсихология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

27 июляТехно

Почему космос холодный, а Солнце горячее: ответ ученых

27 июляШоу-бизнес

"Не хуже, чем на Бали": Леся Никитюк удивила снимком на тюке сена

27 июляFood

Как правильно взбивать белки с сахаром: полезные советы

27 июляТехно

На Android выпустили игру Doom: где скачать

27 июляFun

27 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Новости партнеров

5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Как восстановить печень
Как восстановить печень
Новые тренды в окрашивании волос: советы стилиста (фото)
Новые тренды в окрашивании волос: советы стилиста (фото)
30 нескучных вопросов ребенку вместо
30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"
Ди Каприо в фильме «Аллея кошмаров»: чего ждать от экранизации?
Ди Каприо в фильме «Аллея кошмаров»: чего ждать от экранизации?