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Гороскоп на 4 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 4 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019 года, предусматривает, что этот день потребует от вас рационального подхода к любым поставленным задачам. Четко представляйте, чего вы хотите достичь, и не дайте сбить вас с пути.

 Этот день можете провести так, как вы того хотите. Не нужно делать то, к чему не лежит душа. И обязательно уделите время своей семье.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Овнов

Несмотря на то, что сегодня выходной, постарайтесь настроиться на рабочий лад, вспомнить все то, что вам предстоит сделать. Впереди ждет  серьезная нагрузка.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Тельцов

Было бы неплохо выделить некоторое время и наметить первые шаги для карьерного роста. Сейчас главное  начать процесс, а дальше будет проще.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Близнецов

Этот день потребует от вас рационального подхода к любым поставленным задачам. Четко представляйте, чего вы хотите достичь, и не дайте сбить вас с пути.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Раков

К любой работе лучше всегда приступать на свежую голову. Именно поэтому сегодня вам нужно хорошо отдохнуть и набраться сил.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Львов

Только ваше чувство юмора поможет справиться с трудностями, которые, будут вас ожидать. Постарайтесь решить проблемы, а не нажить себе новые.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Дев

Нынче вы можете положиться только на тех, кто кровно заинтересован в вашем благополучии, все остальные вам будут только мешать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Весов

Этот день можете провести так, как вы того хотите. Не нужно делать то, к чему не лежит душа. И обязательно уделите время своей семье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Скорпионов

Сегодня вы можете попасть в неловкую ситуацию, и выбраться из нее вам поможет только чувство юмора. Не относитесь к происходящему серьезно, все будет хорошо.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Стрельцов

Наведите порядок не только в окружающем вас пространстве, но и в мыслях и чувствах. Избавьтесь от негатива и жизнь заиграет новыми красками.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Козерогов

Если судьба будет испытывать вас на прочность – держитесь. Ваша цель стоит того, чтобы за нее бороться, поэтому не тушуйтесь и смело идите вперед.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Водолеев

Помимо работы в вашей жизни есть еще великое множество обязанностей. Нынешний день очень важно провести в кругу семьи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для Рыб

День сулит вам множество развлечений: на каждом шагу вам придется сталкиваться с неожиданностями. Относитесь к происходящему спокойно.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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