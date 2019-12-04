Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака: кому сегодня повезет

Астрологический прогноз на 4 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Овна

Сегодня вам точно повезет на хорошие проекты или на встречу с правильными людьми. Настройтесь на рабочий лад и вперед к завоеваниям вершин.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Тельца

Любые серьезные вопросы лучше отложить на другой день. Сегодня есть вероятность все провалить и только усугубить свою финансовую нестабильность. Но не отчаивайтесь – это не надолго, скоро вас ждут хорошие времена.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Близнецов

Чтобы получить максимум пользы и хороший результат – займитесь сегодня творчеством. Тут у вас будет шанс выложиться на полную и получить максимально выгодный результат.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Рака

Хороший день для активных действий. Причем не важно на каком фронте – и в работе, и в отношениях вы будете на высоте, если приложите немного усилий и перейдете в активную фазу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Льва

Ваши отношения будут сегодня на высоте. Но только при выполнении одного условия – вам нужно вести себя сегодня максимально тихо и незаметно. Если будете активничать, можете все испортить.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Девы

Удачный день для вечеринки и веселья. С самого утра вам повезет встретить людей близких по духу, с которыми можно воплотить в жизнь многие мысли. Будьте сегодня проще и наслаждайтесь жизнью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Весов

Вам сегодня повезет в делах семейных. Вы под другим углом посмотрите на отношения с любимым человеком и будете наслаждаться гармонией и взаимопониманием.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Скорпиона

Сегодня лучше быть на чеку. Причем это касается исключительно рабочей сферы. Не говорите никому про свои планы, будьте вежливы с начальником и аккуратными с партнерами.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Стрельца

Настало время для отдыха. Планировали короткую поездку за город, шумную встречу с друзьями или тихие посиделки с семьей – сейчас самое время. Расслабьтесь и постарайтесь переключиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Козерога

Сегодня вам захочется поговорить с кем-то по душам и раскрыть душу. Главное в этой ситуации – выбрать правильного человека, который не сможет воспользоваться тем, что услышит от вас.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Водолея

Сегодня вы будете чувствовать себя уверенно и это правильно. Вы будете сами знать и выбирать, куда вам двигаться, за какие проекты браться и как решать свои вопросы. Прислушайтесь к интуиции.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2019 года, для Рыб

Сегодня вас ждет активный и позитивный день. Сможете не только сделать все, что запланировали, но и уделить время себе. У вас все получиться.

Ранее мы также поделились гороскоп на неделю 1-7 декабря.

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