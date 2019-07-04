Гороскоп на 4 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 4 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019 года, предусматривает, что день благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут стороной, получится все, что вы задумали. Умение рационально планировать свои дела вам поможет.
Также звезды рекомендуют разобраться в своих мыслях и чувствах. Необходимо понять, что вам действительно важно и к чему стремиться дальше.
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Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Овнов
День благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут стороной, получится все, что вы задумали.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Тельцов
Вас ожидает день активной борьбы с соблазнами и искушениями. Придется потрудиться, чтобы найти достойный выход из создавшейся ситуации.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Близнецов
Судьба по-прежнему испытывает вас, проверяя верность выбранного пути. Не поддавайтесь на провокации, идите к своей цели, невзирая на обстоятельства.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Раков
Сегодня придется отложить ваши дела из-за невозможности их осуществления. Спустя пару дней вы все же сможете добиться своей цели.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Львов
Умение рационально планировать свои дела и грамотно распределять силы поможет избежать неприятностей. День неблагоприятен для поездок.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Дев
Сегодня вы будете на разрыв — всем понадобится ваша помощь. Придется подумать, кому и как ее оказать, но при этом и о своих делах не забывайте.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Весов
Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. К сожалению, встречи сегодня принесут нериятности, надежды — разочарования.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Скорпионов
Звезды рекомендуют разобраться в своих мыслях и чувствах. Необходимо понять, что вам действительно важно и к чему стремиться дальше.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Стрельцов
Вашей энергии не хватит на то, чтобы выполнить работу в полном объеме. Либо просите о помощи, либо доложите начальству о переносе сроков сдачи работы.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Козерогов
Деятельность, требующая большого физического напряжения, может подорвать ваши силы. Сегодня вам противопоказаны поспешность и суетливость.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Водолеев
В этот день вам не рекомендуется рисковать. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие успехи во всех сферах жизни.
Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Рыб
Возможно, сегодня вам не удастся добиться успеха, однако это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Действовать необходимо в любом случае!
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Телец.
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