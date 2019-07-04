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Гороскоп на 4 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 4 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019 года, предусматривает, что день благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут стороной, получится все, что вы задумали. Умение рационально планировать свои дела вам поможет. 

Также звезды рекомендуют разобраться в своих мыслях и чувствах. Необходимо понять, что вам действительно важно и к чему стремиться дальше.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Овнов

День благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут стороной, получится все, что вы задумали.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Тельцов

Вас ожидает день активной борьбы с соблазнами и искушениями. Придется потрудиться, чтобы найти достойный выход из создавшейся ситуации.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Близнецов

Судьба по-прежнему испытывает вас, проверяя верность выбранного пути. Не поддавайтесь на провокации, идите к своей цели, невзирая на обстоятельства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Раков

Сегодня придется отложить ваши дела из-за невозможности их осуществления. Спустя пару дней вы все же сможете добиться своей цели.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Львов

Умение рационально планировать свои дела и грамотно распределять силы поможет избежать неприятностей. День неблагоприятен для поездок.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Дев

Сегодня вы будете на разрыв — всем понадобится ваша помощь. Придется подумать, кому и как ее оказать, но при этом и о своих делах не забывайте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Весов

Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. К сожалению, встречи сегодня принесут нериятности, надежды — разочарования. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Скорпионов

Звезды рекомендуют разобраться в своих мыслях и чувствах. Необходимо понять, что вам действительно важно и к чему стремиться дальше.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Стрельцов

Вашей энергии не хватит на то, чтобы выполнить работу в полном объеме. Либо просите о помощи, либо доложите начальству о переносе сроков сдачи работы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Козерогов

Деятельность, требующая большого физического напряжения, может подорвать ваши силы. Сегодня вам противопоказаны поспешность и суетливость.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Водолеев

В этот день вам не рекомендуется рисковать. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие успехи во всех сферах жизни.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для Рыб

Возможно, сегодня вам не удастся добиться успеха, однако это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Действовать необходимо в любом случае!

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Телец

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Источник: Сегодня
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