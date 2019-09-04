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Гороскоп на 4 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 4 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, предусматривает, что сегодня вам не следует отлынивать от работы и устраивать перерывы. Будьте готовы не только взять на себя повышенные обязательства, но и выполнить их.  

Звезды не рекомендуют вам много времени уделять рутинной работе. В этот день гораздо больше пользы вы принесете как человек, фонтанирующий идеями.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Овнов

Дайте волю своей фантазии. Благодаря ей вы сможете с легкостью справиться практически с любой работой. И сегодня вы в этом убедитесь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Тельцов

Душевные терзания могут не самым лучшим образом сказаться на эффективности ваших трудов, постарайтесь успокоиться и взяться за работу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Близнецов

Даже не пытайтесь спорить с шефом, иначе последствия вашего конфликта могут оказаться непредсказуемыми и неприятными в первую очередь для вас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Раков

Этот день благоприятен для тех, кто ждал случая реализовать свои амбиции. Вежливая настойчивость и внимание могут быть очень вам на руку, учтите это!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Львов

Если последнее время вы испытывали трудности, связанные с вашим материальным положением, не волнуйтесь, в ближайшее время ваши доходы возрастут.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Дев

Сил вам сегодня потребуется немало, но расходовать их нужно грамотно, иначе завтра вы можете оказаться совершенно недееспособны. 

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Весов

Не стоит давить на деловых партнеров: пусть они принимают решения самостоятельно, чтобы потом не было повода обвинить вас в неудачах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Скорпионов

Сегодня вам не следует отлынивать от работы и устраивать перерывы. Будьте готовы не только взять на себя повышенные обязательства, но и выполнить их.  

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Стрельцов

Звезды не рекомендуют вам много времени уделять рутинной работе. В этот день гораздо больше пользы вы принесете как человек, фонтанирующий идеями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Козерогов

Сегодня вам трудно будет справиться с навалившимся объемом работы, но придется разобраться со всеми проблемами в очень сжатый период времени.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Водолеев

Запаситесь весомыми аргументами, прежде чем вы решитесь на серьезный разговор с шефом. Вторая половина дня будет более благоприятна для диалога.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019 года, для Рыб

Все попытки изменить ситуацию обречены в этот день на неудачу. Не опускайте руки, скоро все изменится в лучшую сторону, нужно лишь немного подождать.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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