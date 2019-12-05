Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака: кого сегодня ждет чудесный день

Астрологический прогноз на 5 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Овна

Звезды советуют вам сегодня отдохнуть. Отложите все дела на другой день, перенесите важные встречи и насладитесь днем. Если отложить все не получиться, выделите хотя бы два часа на то занятие, которое приносит вам удовольствие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Тельца

Сегодня вас может настигнуть меланхолическое настроение, которое заставит ничего не делать, а только придаться воспоминаниям и ностальгии. Постарайтесь себя отвлечь от таких мыслей и включиться в работу. Сейчас у вас важный период в профессиональном плане.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Близнецов

Сегодня с вами может произойти настоящее чудо – вы получите приятную новость или произойдет знаковая встреча, которая поменяет всю вашу жизнь. Будьте готовы принимать приятное в свою жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Рака

Сегодня важно будет уделить как можно больше внимания своему любимому человеку. Иначе вас ожидают "разборки", которые будут иметь неприятные последствия.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Льва

Займитесь сегодня творчеством – это поможет здорово переключиться и в тоже время отдохнуть. Уделите время себе и своим близким.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Девы

Чувство юмора и открытая улыбка сегодня станут вашим главным оружием по завоеванию мира. Будете иметь успех как в рабочих делах, так и в романтических.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня крайне необходимо сосредоточиться на одном самом важном задании, иначе можете ничего не успеть или допустить серьезную ошибку. Делайте небольшие перерывы и зарядку, чтобы разгрузить глаза и спину.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Скорпиона

Сегодня у вас может возникнуть конфликт с любимым человеком. Постарайтесь не усугублять ситуацию упреками и обвинениями. Наберитесь терпения и попробуйте сначала выслушать вашего оппонента.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Стрельца

Сегодня вы будете полны сил и энергии. Направьте ее в правильное русло – рабочие вопросы решайте незамедлительно, семейные дела также будут успешно сделаны. Наслаждайтесь своей суперсилой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Козерога

Удачный день для косметических процедур и уходу за собой. Можете смело записываться к стоматологу, косметологу или просто самостоятельно устроить себе уход в домашних условиях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Водолея

Эмоциональный день может быть переполнен общением, которое не всегда будет вас устраивать. Не горячитесь и следите за своими словами, держите себя в руках – это нужно в первую очередь вам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, для Рыб

Удачный день для решения рабочих вопросов. Настройтесь на позитив, заручитесь поддержкой родственников и тогда сможете горы свернуть.

Ранее мы также поделились гороскоп на неделю 1-7 декабря.

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