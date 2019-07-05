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Гороскоп на 5 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 5 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019 года, предусматривает, что сегодня вы будете в центре внимания. Кому-то понадобится совет, кому-то более серьезная помощь. Различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. В спокойной обстановке вам удастся справиться с текущими делами, разобраться в запутанных ситуациях. 

Но вечер проведите в спокойной обстановке.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Овнов

Удачный во всех отношениях день, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Тельцов

Сегодня вы будете в центре внимания. Кому-то понадобится совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Близнецов

Нынешний день следует уделить подведению итогов. Общение с новыми партнерами не принесет удачу, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Раков

Вы можете испытывать эмоциональную скованность и снижение настроения. Необходимо найти причину этому и обязательно ее устранить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Львов

Различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Дев

Сегодня благоприятный день для построения планов. Но вам обязательно нужно учесть все допущенные ранее промахи и не допустить их повторения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Весов

Займитесь личными делами и укреплением здоровья. Благоприятны крупные покупки, также удачное время для начала ремонта в доме/квартире. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Скорпионов

Жизненные силы возрастут, поэтому вам будет легко оценить текущее положение вещей. Также вам стоит определиться с дальнейшими целями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Стрельцов

Не пытайтесь достичь серьезного прорыва в делах — обстоятельства не будут способствовать успеху. Лучше подумайте, каким образом изменить ситуацию.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Козерогов

Новые перспективные планы изменят стиль и уровень вашей работы, возможно, вам предложат участвовать в совместном проекте, сулящем неплохие доходы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Водолеев

В спокойной обстановке вам удастся справиться с текущими делами, разобраться в запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 5 июля 2019 года для Рыб

Ваше настроение будет изменчивым. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Рак

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Источник: Сегодня
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