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Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 5 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, предусматривает, что нужно быть готовым к неожиданным, возможно, неприятным, сюрпризам. Предотвратить это событие вам не под силу, но исправить ситуацию вы сможете.

Не отступайте от намеченного ранее плана действий, иначе вы рискуете сбиться с пути, и прийти не к той цели, к которой первоначально стремились.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Овнов

Скорее всего, вам придется общаться с людьми, плохо представляющими себе, что они должны делать. Будьте снисходительны, все когда-то начинали с нуля.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Тельцов

Сегодня очень важно соблюдать дресс-код. В противном случае могут возникнуть проблемы, которые вовсе не будут способствовать вашим трудовым успехам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Близнецов

Есть вероятность, что кто-то из партнеров не оправдает вашего доверия. Постарайтесь предвосхитить события и свести все риски к минимуму.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Раков

Наберитесь терпения, поскольку сегодня придется помочь коллегам выбраться из затруднительного положения. И будет лучше, если вы не откажете в помощи.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Львов

Сегодня вас ожидает весьма напряженный день из-за множества срочных поручений. Чтобы справиться с задачей, придется задержаться на работе.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Дев

По независящим от вас факторам вы не сможете выполнить то, что запланировали на этот день. Не огорчайтесь, завтра вы сможете наверстать упущенное.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Весов

В этот день вы вполне можете немного сбавить обороты и часть времени уделить личным делам. Только делать это нужно незаметно для коллектива.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Скорпионов

Неблагоприятный день для различного рода управленческих решений, особенно тех, которые могут оказать значительное влияние на вашу карьеру.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Стрельцов

Будьте готовы к неожиданным, возможно, неприятным, сюрпризам. Предотвратить это событие вам не под силу, но исправить ситуацию вы сможете.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Козерогов

Не отступайте от намеченного ранее плана действий, иначе вы рискуете сбиться с пути, и прийти не к той цели, к которой первоначально стремились.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Водолеев

Звезды не рекомендуют вам надолго отвлекаться от текущей работы. В результате вы можете не вложиться в сроки сдачи проекта, что чревато неприятностями.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019 года, для Рыб

Постарайтесь не злоупотреблять служебным положением в личных целях. Все дела, не связанные с работой, по возможности нужно решать в свободное время.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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