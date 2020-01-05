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Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака: пора действовать

Астрологический прогноз на 5 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:18

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Овна

Сегодня ваш день будет наполнен приятными встречами и общением с интересными людьми. Это поможет вам обзавестись полезными контактами и эмоционально подзарядиться. Будьте собой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Тельца

Ваше сердце сегодня будет переполнено любовью, а положительные эмоции будут зашкаливать. Об этих прекрасных чувствах лучше не распространяться, а просто тихо ими наслаждаться. Вечер проведите в объятиях любимого человека.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня все ваши мысли будут заполнены только своими переживаниями и эмоциями. Это не плохо, если вы только не будете впадать в уныние. Вечером устройте дома вечеринку или сами отправляйтесь в гости.

Рак (21 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Рака

Займитесь сегодня собой и своим внешним видом. Если хотите обновить гардероб или имидж – вперед, сегодня можно все. Вечером не сидите в четырех стенах, а отправляйтесь покорять сердца.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Льва

Сегодня отличное время, чтобы строить планы на ближайшее будущее и мечтать. Не забудьте внести в этот список время на отпуск. Вечером порадуйте себя чем-то приятным.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Девы

Благоприятный период, чтобы проявить свои таланты. Это поможет вам переключиться от повседневных вопросов и сфокусироваться на том, что вы любите делать. Прислушивайтесь к интуиции – она у вас сегодня будет лучшим советчиком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Весов

Сейчас у вас период творческого подъема. Вы захотите сменить работу, заняться новым для вас занятием или полностью сменить имидж. Действуйте – у вас сегодня все будет получаться.

Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Скорпиона

Сегодня отличный день для учебы. Если давно планировали пройти какой-то обучающий курс, записаться на курсы или прочесть книгу, которая давно лежит у вас на полке – лучшего дня для старта не найти. Новые знания будут даваться вам сегодня легко.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Стрельца

Благоприятный день для решения семейных вопросов, которые вы давно не можете решить. Подключите свою фантазию, чувство юмора и добавьте немного упорства, чтобы все прошло удачно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Козерога

Сегодня ваша энергия будет бить через край – используйте это по полной. Не сидите в четырех стенах, идите вершить историю. Сегодня все будет вам под силу.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Водолея

Сегодня вам может поступить заманчивое предложение, которое поможет улучшить ваше финансовое положение. Перед тем, как подписывать документы, перепроверьте все еще раз и будьте предельно внимательны.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет возможность немного отдохнуть. Используйте это время, чтобы составить план на ближайший год, записав все в блокнот. Пишите все, чего хотите, даже, если на первый взгляд это кажется чем-то нереальным. Вас ждет волшебный год и все обязательно сбудется.

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Источник: Сегодня
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