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Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 6 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Горокоп на сегодня
Горокоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019 года, предусматривает, что день подходит для общения и приобретения новых знаний. Обязательно найдите время для своей семьи, им необходимо ваше внимание. Не важно чем вы будете заниматься, главное сделать все, чтоб каждому было комфортно и интересно.

Возможны приятные известия. 

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Овнов

День пройдет достаточно напряженно. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Так же не пытайтесь доказать свою правоту силой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Тельцов

День подходит для общения и приобретения новых знаний. Обязательно найдите время для своей семьи, им необходимо ваше внимание.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Близнецов

Амбициозность,  неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Раков

В этот день лучше заниматься привычной работой. Не стоит совершать важных, необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Львов

Не пытайтесь игнорировать чужое мнение или доказывать свою правоту силой —сомнения в правильности своих поступков пойдут вам только на пользу.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Дев

Нынешний день следует посвятить близким людям. Не важно чем вы будете заниматься, главное сделать все, чтоб каждому было комфортно и интересно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Весов

Недостаток энергии может повлечь серьезные неприятности. Выделите время на полноценный отдых, это необходимо вам сейчас больше всего.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Скорпионов

День благоприятен для поездок и путешествий. Возможны приятные известия. Сегодня может случиться то, что благотворно повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Стрельцов

Хороший день для романтических прогулок, а так же нового знакомства, которое в будущем может перерасти в длительные серьезные отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Козерогов

Семейные конфликты могут возникнуть даже в стабильных парах. Сегодня лучше не вмешивайтесь в споры. Допущенные сейчас ошибки будет очень трудно исправить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Водолеев

День благоприятен для подведения итогов и планирования деятельности на будущее. Рекомендуется посвятить первую половину дня отдыху, а вторую – встрече с друзьями.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для Рыб

Ваше настроение  будет меняться с такой скоростью, что окружающие не будут знать как на это реагировать. Постарайтесь привести в порядок свои эмоции.

Напомним, что ранее мы писали гороскопе на июль 2019 для знака Овен

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Источник: Сегодня
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