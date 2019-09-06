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Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 6 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, предусматривает, что в этот день не стоит ни с кем, даже с близкими людьми, делиться своими мыслями и идеями. Реализуйте задуманное, а затем продемонстрируете результат.

Работы в этот день будет очень много. Возможно, вам даже потребуется помощь сослуживцев либо придется просить шефа перенести срок сдачи.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Овнов

Не стоит слепо доверять людям. Предпринимая в этот день какие-либо шаги, полагайтесь на интуицию: так вы сможете избежать неприятностей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Тельцов

В этот день техника может подвести вас в самый неподходящий момент. Постарайтесь спланировать порядок работы, не прибегая к ее помощи.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Близнецов

Нынешний день будет конфликтным и напряженным. Вы справитесь с любыми трудностями, если сможете успокоиться и приступить к делу без эмоций.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Раков

Не стоит экспериментировать в этот день, действуйте проверенными методами. И не пытайтесь обогнать конкурентов — сегодня вам это не под силу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Львов

У вас появится шанс изменить свою жизнь. Не бойтесь сделать первый шаг и рискнуть своим вполне приличным на данный момент положением.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Дев

В этот день не стоит ни с кем, даже с близкими людьми, делиться своими мыслями и идеями. Реализуйте задуманное, а затем продемонстрируете результат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Весов

Проявите инициативу и поделитесь своими оригинальными идеями с руководством. Скорее всего, ваши новаторские задумки будут оценены шефом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Скорпионов

Работы в этот день будет очень много. Возможно, вам даже потребуется помощь сослуживцев либо придется просить шефа перенести срок сдачи.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Стрельцов

Придется сегодня хорошенько потрудиться для успеха в будущем. Не ленитесь: все, что вы сделаете и даже переделаете, в будущем будет только вам на руку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Козерогов

Будьте спокойны хотя бы внешне. Сегодня не самый удачный день, чтобы демонстрировать окружающим, а особенно руководителю, свое неудовольствие.  

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Водолеев

Вероятны конфликты с начальством. И не вздумайте сегодня просить повышения оклада, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019 года, для Рыб

Помогая всем и каждому, вы рискуете не успеть сделать то, что поручено лично вам. Научитесь отказывать, это вам очень пригодится в работе.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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