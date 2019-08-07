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Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 7 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2019 года, предусматривает, что самое время вспомнить обо всех своих талантах и достоинствах и показать себя во всей красе. Ваши усилия по достоинству будут отмечены руководством. За этот день вы сумеете выполнить больше, чем обычно.

Возможно, теперь ваша работа по-настоящему вас затянет, и вы будете получать от нее удовольствие. Идея, пришедшая сегодня в вашу светлую голову, может быть успешно осуществлена в ближайшее время и очень скоро принесет положительные результаты. 

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Овнов

Сегодня не стоит тратить много сил и энергии на выполнение рутинных задач, посвятите день творчеству, направленному на карьерный рост.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Тельцов

Неоконченные дела это не повод, чтобы задерживаться в офисе до позднего вечера. Постарайтесь не отвлекаться и завершить как можно больше задач.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Близнецов

Ваши достижения вызывают у соперников желание выставить вас в самом неприятном для вас свете. Постарайтесь ничем себя не скомпрометировать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Раков

Самое время вспомнить обо всех своих талантах и достоинствах и показать себя во всей красе. Ваши усилия по достоинству будут отмечены руководством.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Львов

Чрезмерная самоуверенность и раздражительность могут отрицательно сказаться на вашей работе. Сегодня будет не лишней поддержка коллег. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Дев

За этот день вы сумеете выполнить больше, чем обычно. Возможно, теперь ваша работа по-настоящему вас затянет, и вы будете получать от нее удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Весов

Занимайтесь своей работой. Не пытайтесь решить чужие проблемы, если вас об этом не просят. В случае провала во всех неудачах обвинят именно вас. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Скорпионов

Трудности не должны вас пугать. Для начала распишите себе план работы, придерживайтесь его, так вы сумеете сэкономить массу времени и сил. 

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Стрельцов

Настроение у вас сегодня будет совершенно не рабочее, но и это можно обернуть делу на благо, если не просто мечтать, а воплощать задуманное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Козерогов

Не спешите принимать важные решения: они наверняка окажутся не такими гениальными, как вам хочется думать. А последствия придется долго расхлебывать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Водолеев

Идея, пришедшая сегодня в вашу светлую голову, может быть успешно осуществлена в ближайшее время и очень скоро принесет положительные результаты. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 7 августа 2019 года для Рыб

Если вы давно искали источник дополнительного дохода, сегодня ваш день. Правда, это отразится на количестве свободного времени.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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