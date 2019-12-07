Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака: кому пора отдохнуть, а кому – поучиться

Астрологический прогноз на 7 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Овна

Постарайтесь сегодня избегать стрессовых ситуаций и конфликтов. Вам грозит это не только плохим настроением, а и проблемами с домочадцами. Настройтесь на позитив и старайтесь больше гулять на свежем воздухе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Тельца

Отдохните от работы. И не просто физически, а и морально. Отключите все гаджеты, не отвечайте на рабочие письма и устройте себе информационный детокс.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Близнецов

Вам срочно необходимо найти баланс между работой и семейной жизнью, иначе скандала не избежать. Разговаривайте со своим любимым человеком, проговаривайте все детали проекта с начальником и у вас все получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Рака

Сегодня можете получить неожиданное приглашение на официальный прием или личную вечеринку. Не отказывайтесь, а постарайтесь повеселиться на славу. Красивая одежда и интересная компания – то, что вам сейчас необходимо.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Льва

Сегодня вы сможете получить ответы на все ваши вопросы. Главное в этот момент быть настойчивым и терпеливым и у вас все получиться.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Девы

Постарайтесь сегодня сосредоточиться на решении какого-то одного вопроса. Иначе вы рискуете набираться работы и попросту с ней не справиться. Будьте благоразумны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Весов

Займитесь сегодня решением семейных вопросов. Все, что касается детей, партнеров или родителей сегодня будет иметь успех. Уделите им свое время и силы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Скорпиона

Сегодня вам будет хорошо даваться учеба. Смело записывайтесь на те курсы, которые все время откладывали, берите в руки книгу, которая давно лежит у вас на полке и вперед. Новая информация будет даваться вам сегодня с легкостью.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Стрельца

Будьте сегодня предельно осторожны с техникой и автомобилями. Лучше не активничать с ними, а заняться домашними делами, например – уборкой. Сможете разгрузить не только шкаф, а и голову.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Козерога

Отличный день, чтобы планировать отдых, ремонт, переезд. Уединитесь, возьмите ручку с блокнотом и подробно все распишите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Водолея

Будьте сегодня немного сдержаннее, следите за словами и контролируйте эмоции. Наполните свой день приятными событиями и действиями – прислушивайтесь к своим желаниям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Рыб

Удачный день для кулинарии и приятных хлопот по дому. Вам подарит это не только душевное удовлетворение, но и по истине хороший отдых.

Ранее мы также поделились гороскопом на неделю 1-7 декабря.

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