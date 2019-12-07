Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака: кому пора отдохнуть, а кому – поучиться
Астрологический прогноз на 7 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Овна
Постарайтесь сегодня избегать стрессовых ситуаций и конфликтов. Вам грозит это не только плохим настроением, а и проблемами с домочадцами. Настройтесь на позитив и старайтесь больше гулять на свежем воздухе.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Тельца
Отдохните от работы. И не просто физически, а и морально. Отключите все гаджеты, не отвечайте на рабочие письма и устройте себе информационный детокс.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Близнецов
Вам срочно необходимо найти баланс между работой и семейной жизнью, иначе скандала не избежать. Разговаривайте со своим любимым человеком, проговаривайте все детали проекта с начальником и у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Рака
Сегодня можете получить неожиданное приглашение на официальный прием или личную вечеринку. Не отказывайтесь, а постарайтесь повеселиться на славу. Красивая одежда и интересная компания – то, что вам сейчас необходимо.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Льва
Сегодня вы сможете получить ответы на все ваши вопросы. Главное в этот момент быть настойчивым и терпеливым и у вас все получиться.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Девы
Постарайтесь сегодня сосредоточиться на решении какого-то одного вопроса. Иначе вы рискуете набираться работы и попросту с ней не справиться. Будьте благоразумны.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Весов
Займитесь сегодня решением семейных вопросов. Все, что касается детей, партнеров или родителей сегодня будет иметь успех. Уделите им свое время и силы.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Скорпиона
Сегодня вам будет хорошо даваться учеба. Смело записывайтесь на те курсы, которые все время откладывали, берите в руки книгу, которая давно лежит у вас на полке и вперед. Новая информация будет даваться вам сегодня с легкостью.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Стрельца
Будьте сегодня предельно осторожны с техникой и автомобилями. Лучше не активничать с ними, а заняться домашними делами, например – уборкой. Сможете разгрузить не только шкаф, а и голову.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Козерога
Отличный день, чтобы планировать отдых, ремонт, переезд. Уединитесь, возьмите ручку с блокнотом и подробно все распишите.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Водолея
Будьте сегодня немного сдержаннее, следите за словами и контролируйте эмоции. Наполните свой день приятными событиями и действиями – прислушивайтесь к своим желаниям.
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2019 года, для Рыб
Удачный день для кулинарии и приятных хлопот по дому. Вам подарит это не только душевное удовлетворение, но и по истине хороший отдых.
Ранее мы также поделились гороскопом на неделю 1-7 декабря.
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