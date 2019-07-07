Гороскоп на 7 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 7 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2019 года, предусматривает, что в этот день радости и неудачи будут чередоваться, посему не идите на поводу эмоций, сохраняйте спокойствие и действуйте так, как задумали.

День символизирует обновление. Планирование новых дел и завершение начатых – это то чем следует сегодня заняться.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Овнов

Не следует сегодня делиться информацией, особенно планами на будущее, с окружающими. Довериться можете только самым близким людям.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Тельцов

Избегайте активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. Вечером обязательно найдите время для отдыха или любимого занятия.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Близнецов

Постарайтесь никому ничего не обещать, поскольку выполнить задуманное будет не просто. Во второй половине дня вероятны конфликты с семьей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Раков

В этот день радости и неудачи будут чередоваться, посему не идите на поводу эмоций, сохраняйте спокойствие и действуйте так, как задумали.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Львов

Будьте осторожны с новыми знакомствами или в общении с посторонними людьми. Они могут использовать вас ради достижения своих целей.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Дев

Сегодня лучше не вмешиваться ни в какие споры. Единственное, что вы можете – попытаться примирить оппонентов, но только если вы уверены, что это вам под силу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Весов

Нынешний день следует посвятить подведению итогов и построению планов. Вы сможете найти выход из самых запутанных ситуаций с выгодой для себя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Скорпионов

В этот день могут сбыться самые неприятные предчувствия. Будьте осторожны в словах и поступках. Не участвуйте в сомнительных мероприятиях.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Стрельцов

Не стоит сегодня рисковать, совершать важные поступки, они могут повлечь за собой негативные последствия. Так же вам предстоит отстаивать свои взгляды.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Козерогов

Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем. Соглашайтесь на предложения, которые нынче поступят, они сулят успех.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Водолеев

День символизирует обновление. Планирование новых дел и завершение начатых – это то чем следует сегодня заняться. Романтические знакомства тоже будут успешны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для Рыб

День освоения новых знаний. Если вы будете действовать планомерно и последовательно, то сможете добиться успеха в самых разных областях.

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