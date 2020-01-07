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Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака: кого сегодня ждет волшебный день

Астрологический прогноз на 7 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:18

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Овна

Сейчас вам следует чаще ходить в людные места, знакомиться и больше общаться. Дальние поездки лучше отложить, а вот небольшие вылазки на природу или в гости – обязательны не только для поддержания отношений, но и для хорошего настроения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Тельца

Сегодня лучше всего заняться генеральной уборкой и решением бытовых вопросов. Постарайтесь дозировать физические нагрузки, а вечер проведите с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня будет удачный день для различных дел: от домашних до финансовых. А вечером и вовсе с вами может произойти волшебный случай с участием любимого человека.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Рака

Сегодня вы всецело будете поглощены решением финансовых вопросов и сможете неплохо с ними справиться. Только не забудьте вечером отдохнуть, иначе потом вы будете не рады этим деньгам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Льва

Хороший день для знакомств и общения. Не сидите в четырех стенах – наряжайтесь и идите наслаждаться жизнью и делать то, что приносит удовольствие. Вечером можете получить волшебный подарок, о котором вы так давно мечтали.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Девы

Сегодня отличный день для проектов, с помощью которых вы сможете самоутвердиться. Приложите немного усилий – и получите хороший результат. Вечер обязательно проведите с родными и близкими – это подзарядит вас энергией.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Весов

У вас сегодня очень удачный день для любых начинаний. Главное – не сидите дома, иначе упустите свой шанс. Будьте активнее, любознательнее – и получите хорошие результаты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Скорпиона

Если давно хотели заняться каким-то масштабным проектом, сегодня хорошее время для старта. Смело берите инициативу в свои руки, заручитесь поддержкой влиятельных друзей – и вперед к покорению вершин.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня ваша интуиция на высоте и будет всячески подсказывать вам, в каком направлении лучше двигаться. Доверьтесь ей, и вы сможете реализовать то, что так давно планировали.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Козерога

Сегодня ваша прибыль может существенно увеличиться, если вы сможете воспользоваться шансом, который вам предоставят ваши друзья. Не брезгуйте новыми возможностями, лучше все тщательно обдумать, обговорить и браться за дело. Вас ждет успех.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Водолея

Сегодня вашей душе хочется тепла, праздника и веселья. И вы непременно должны себе это позволить. Расслабьтесь и отдохните сегодня как следует, ведь впереди вас ждет много дел по покорению мира.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, для Рыб

Сегодня вас ждет волшебный день, когда все задуманное будет сбываться. Насладитесь этим моментом и активизируйте все свои желания, ведь они непременно должны воплотиться в жизнь.

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Источник: Сегодня
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