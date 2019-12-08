Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака: уделите время себе

Астрологический прогноз на 8 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Овна

День будет насыщен различными событиями. Отдохнуть получиться лишь в первой половине дня и то не долго. Уделите вечером хотя бы час времени себе иначе будете чувствовать себя ущемленным.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Тельца

Будьте сдержаннее в своих высказываниях и советах. Лучше и вовсе от них воздержаться, чтобы не испортить отношения с близкими людьми. Сосредоточьтесь лучше на себе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Близнецов

Настройтесь сегодня на разговор по душам со своим партнером. Это поможет решить давно наболевший вопрос и понять, куда двигаться дальше.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Рака

Ваше здоровье потребует от вас сегодня здорового сна, полезной еды и немного активности. Вы в силах все это ему дать, главное поднять себя с дивана.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Льва

Удачное время для новых встреч и общения с друзьями. Будьте открыты, смелы, веселитесь и наслаждайтесь жизнью и вы будете на высоте в любой компании.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Девы

Все ваши планы сегодня могут быть нарушены. Поэтому иметь запасной план или навык уметь подстраиваться под обстоятельства вам очень пригодиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Весов

Можете столкнуться сегодня с преградами, но не стоит на них слишком яростно реагировать. Держите себя в руках и постарайтесь отвлечься, чтобы найти оптимальный выход из ситуации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Скорпиона

Удачный день, чтобы отказаться от грандиозных планов по завоеванию вселенной и просто отдохнуть. Расслабьтесь и проведите время так, как хотите этого вы. Пусть даже это будет возлежание на диване – вы этого заслужили.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Стрельца

Отключитесь сегодня от рабочих вопросов иначе загоните себя и быстро устанете. Уделите хотя бы полдня себе – чтение, поход к косметологу, на маникюр, шопинг, рыбалку – все, что вашей душе угодно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Козерога

Почувствуете себя сегодня очень уставшим и лишенным энергии. Постарайтесь отвлечься от бытовых дел хотя бы на два часа и заняться творчеством. Это отличный способ расслабиться и подзарядиться энергией.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Водолея

Сегодня вас ждет легкий день без проблем и неурядиц. Наслаждайтесь днем, хорошей компанией и любимыми видами досуга – вы это заслужили.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Рыб

Удачный день чтобы устроить романтическое свидание или приготовить вкусный ужин для семьи. Будете пылать от любви и распространять эти флюиды на всех.

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