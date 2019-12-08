Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака: уделите время себе
Астрологический прогноз на 8 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Овна
День будет насыщен различными событиями. Отдохнуть получиться лишь в первой половине дня и то не долго. Уделите вечером хотя бы час времени себе иначе будете чувствовать себя ущемленным.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Тельца
Будьте сдержаннее в своих высказываниях и советах. Лучше и вовсе от них воздержаться, чтобы не испортить отношения с близкими людьми. Сосредоточьтесь лучше на себе.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Близнецов
Настройтесь сегодня на разговор по душам со своим партнером. Это поможет решить давно наболевший вопрос и понять, куда двигаться дальше.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Рака
Ваше здоровье потребует от вас сегодня здорового сна, полезной еды и немного активности. Вы в силах все это ему дать, главное поднять себя с дивана.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Льва
Удачное время для новых встреч и общения с друзьями. Будьте открыты, смелы, веселитесь и наслаждайтесь жизнью и вы будете на высоте в любой компании.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Девы
Все ваши планы сегодня могут быть нарушены. Поэтому иметь запасной план или навык уметь подстраиваться под обстоятельства вам очень пригодиться.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Весов
Можете столкнуться сегодня с преградами, но не стоит на них слишком яростно реагировать. Держите себя в руках и постарайтесь отвлечься, чтобы найти оптимальный выход из ситуации.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Скорпиона
Удачный день, чтобы отказаться от грандиозных планов по завоеванию вселенной и просто отдохнуть. Расслабьтесь и проведите время так, как хотите этого вы. Пусть даже это будет возлежание на диване – вы этого заслужили.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Стрельца
Отключитесь сегодня от рабочих вопросов иначе загоните себя и быстро устанете. Уделите хотя бы полдня себе – чтение, поход к косметологу, на маникюр, шопинг, рыбалку – все, что вашей душе угодно.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Козерога
Почувствуете себя сегодня очень уставшим и лишенным энергии. Постарайтесь отвлечься от бытовых дел хотя бы на два часа и заняться творчеством. Это отличный способ расслабиться и подзарядиться энергией.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Водолея
Сегодня вас ждет легкий день без проблем и неурядиц. Наслаждайтесь днем, хорошей компанией и любимыми видами досуга – вы это заслужили.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, для Рыб
Удачный день чтобы устроить романтическое свидание или приготовить вкусный ужин для семьи. Будете пылать от любви и распространять эти флюиды на всех.
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