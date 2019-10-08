Гороскоп на 8 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 8 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Овна

Сегодня вы полны сил и энергии, но не забывайте укреплять свой иммунитет. Можно смело лечить зубы, бороться с лишними килограммами и делать косметические процедуры.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Тельца

Вам сегодня может не хватать энергии и вы почувствуете упадок сил – не работайте через силу, найдите время на отдых. Займитесь собой. Полезны будут также умеренные физические нагрузки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Близнецов

Не распылайтесь на множество задач – сконцентрируйтесь на одном и тогда добьетесь в нем успеха. Заводите полезные контакты и не забывайте расслабляться в кругу близких людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Рака

Контролируйте свои эмоции – их чрезмерное проявление может иметь негативные последствия. Если раздражение и злость накопились – идите в спортзал и займитесь силовой тренировкой, чтобы немного остыть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Льва

Умение отстоять свою точку зрения в вопросах финансов и бизнеса, поможет вам получить то, что вы хотите. Не давайте никому сбить себя с толку – сегодня ваш день.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Девы

Пересмотрите свое отношение к окружающим и попробуйте осознать ошибки своего прошлого – тогда у вас появится шанс избавиться от их последствий. Будьте дружелюбны и милы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Весов

Во второй половине дня можете получить существенные финансовые поступления. Налаживайте общение с коллегами и партнерами, заводите выгодные контакты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня у вас может произойти переворот сознания и вы поменяете свое отношение к материальному миру. Но учтите, что зарабатывание денег, приобретение знаний, повышение энергетического потенциала – нелегкий процесс.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Стрельца

Займитесь сегодня рабочими вопросами – здесь можете получить хорошие новости. Прислушайтесь к советам друзей и родственников – они сегодня будут очень правильными и эффективными.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Козерога

Дружеские связи, хорошие отношения с начальством и партнерами могут хорошо повлиять на ваше финансовое положение. Но, не исключено, что тщеславие и самодовольство не позволят многим отложить хотя бы немного денег на будущее. Взвешивайте все свои решения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Водолея

Сегодня вам могут поступить интересные предложения по работе – все тщательно выбирайте. Сделав правильный выбор, сможете закрыть финансовый вопрос на длительное время.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, для Рыб

Обратите особое внимание на здоровье, а еще не забывайте об отдыхе. Несмотря на то, что сегодня только начало рабочей недели, найдите время, чтобы насладиться приятными моментами.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.