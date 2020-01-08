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Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 8 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:19

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Овна

Сегодня вы можете получить шанс стать успешнее и богаче. Для этого вам необходимо: во-первых, разглядеть этот самый шанс, чтобы не упустить его, а во-вторых, не сидеть сложа руки, а действовать. Пишите план, следите за режимом дня – и все у вас получится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Тельца

Вы можете сделать сегодня больше, чем рассчитывали сначала. А все из-за того, что сможете направить свою энергию в правильное русло. Будьте смелее и активнее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Близнецов

Сегодняшний день посвятите своему здоровью. Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе, откажитесь от вредной пищи, займитесь спортом или сходите к косметологу. Все, что связано со здоровьем будет иметь большое значение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Рака

Карьерные планы сегодня будут реализоваться легко и удачно, материальное положение улучшится, а вы будете чувствовать себя самым счастливым человеком на земле. Наслаждайтесь этим состоянием.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Льва

Постарайтесь не браться сегодня за новые проекты и не подписывать никакие контракты. Лучше закончите все начатое сегодня и передохните.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Девы

Сегодня удачный день для составления и подсчета семейного бюджета, планирования больших покупок и совместных вложений. Главное, чтобы вы со своим партнером были единым целым с одинаковыми взглядами на жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Весов

Новые знакомства, посещение оздоровительных процедур и походы в гости, сегодня то, что вам просто необходимо. А вот от серьезных и тяжелых дел сегодня лучше откажитесь – они будут вас угнетать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Скорпиона

Хороший день для рабочих проектов, которые не потребуют от вас больших энергетических затрат. За масштабные задачи лучше не браться, можете почувствовать усталость еще в начале пути. Повремените с ними.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня в вашей жизни произойдут перемены, которые повлияют на ход дальнейших событий. Главное, что вам нужно сделать – набраться терпения, наблюдать и анализировать. Пока не время для активных действий.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день будет переполнен эмоциями и сюрпризами. Вы будете чувствовать себя самым счастливым человеком в мире и сможете отлично отдохнуть, отвлечься и перезагрузиться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Водолея

Не берите на себя больше, чем можете осилить. Дозируйте нагрузки, как физические, так и умственные. Вечер проведите в спокойной и расслабляющей обстановке.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 января 2020 года, для Рыб

Можете почувствовать себя сегодня на работе не в своей тарелке, но не горячитесь и ничего не делайте. Просто запаситесь терпением и ситуация наладиться сама собой. А пока лучшее, что вы можете сделать – сфокусироваться на себе.

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Источник: Сегодня
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