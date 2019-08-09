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Гороскоп на 9 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 9 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019 года, предусматривает, что если в коллективе наметился разлад, то в ваших силах и интересах его ликвидировать. Начните улаживать конфликт самостоятельно, не дожидаясь помощи. Но не пытайтесь угодить всем, это невозможно. Энергии у вас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.

Проявив инициативу и заинтересованность к работе, вы сможете существенно поправить свои дела. Особенно это касается работников творческих профессий.

Звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Вскоре ситуация наладится, и вы снова войдете в привычный рабочий ритм.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Овнов

Сегодня необходимо быть предусмотрительным, поскольку любая ваша ошибка повлечет за собой неприятности. Не рискуйте напрасно, будьте осторожны.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Тельцов

Идите к своей цели и не обращайте внимания на то, что говорят за вашей спиной. Критика со стороны коллег говорит о том, что вы на правильном пути.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Близнецов

Отличный день для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 0 августа 2019 года для Раков

Если в коллективе наметился разлад, то в ваших силах и интересах его ликвидировать. Начните улаживать конфликт самостоятельно, не дожидаясь помощи.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Львов

Не пытайтесь угодить всем, это невозможно. Энергии у вас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Дев

Звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Вскоре ситуация наладится, и вы снова войдете в привычный рабочий ритм.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Весов

Пока удача на вашей стороне, не откладывайте решение проблем. Все, что вы предпримете сегодня, пойдет во благо вам и людям, которые вас окружают.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Скорпионов

Сегодня придется довериться вашему шестому чувству — увидите, что интуиция не подведет. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше пока не браться за это дело.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Стрельцов

Проявив инициативу и заинтересованность к работе, вы сможете существенно поправить свои дела. Особенно это касается работников творческих профессий.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Козерогов

Не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Водолеев

Простые радости жизни, такие как походы в кино и театр, встречи с друзьями, еще никому не повредили. А все остальные дела могут подождать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Рыб

Проблемы будут преследовать вас на протяжении всего дня и даже вечером. Придется их срочно решать, чтобы в выходные быть свободным.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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