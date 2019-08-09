Гороскоп на 9 августа: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 9 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019 года, предусматривает, что если в коллективе наметился разлад, то в ваших силах и интересах его ликвидировать. Начните улаживать конфликт самостоятельно, не дожидаясь помощи. Но не пытайтесь угодить всем, это невозможно. Энергии у вас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.
Проявив инициативу и заинтересованность к работе, вы сможете существенно поправить свои дела. Особенно это касается работников творческих профессий.
Звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Вскоре ситуация наладится, и вы снова войдете в привычный рабочий ритм.
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Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Овнов
Сегодня необходимо быть предусмотрительным, поскольку любая ваша ошибка повлечет за собой неприятности. Не рискуйте напрасно, будьте осторожны.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Тельцов
Идите к своей цели и не обращайте внимания на то, что говорят за вашей спиной. Критика со стороны коллег говорит о том, что вы на правильном пути.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Близнецов
Отличный день для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.
Гороскоп на сегодня 0 августа 2019 года для Раков
Если в коллективе наметился разлад, то в ваших силах и интересах его ликвидировать. Начните улаживать конфликт самостоятельно, не дожидаясь помощи.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Львов
Не пытайтесь угодить всем, это невозможно. Энергии у вас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Дев
Звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Вскоре ситуация наладится, и вы снова войдете в привычный рабочий ритм.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Весов
Пока удача на вашей стороне, не откладывайте решение проблем. Все, что вы предпримете сегодня, пойдет во благо вам и людям, которые вас окружают.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Скорпионов
Сегодня придется довериться вашему шестому чувству — увидите, что интуиция не подведет. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше пока не браться за это дело.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Стрельцов
Проявив инициативу и заинтересованность к работе, вы сможете существенно поправить свои дела. Особенно это касается работников творческих профессий.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Козерогов
Не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Водолеев
Простые радости жизни, такие как походы в кино и театр, встречи с друзьями, еще никому не повредили. А все остальные дела могут подождать.
Гороскоп на сегодня 9 августа 2019 года для Рыб
Проблемы будут преследовать вас на протяжении всего дня и даже вечером. Придется их срочно решать, чтобы в выходные быть свободным.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.
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